שר המשפטים יריב לוין קרא להפסיק להשתמש בדעתה של גלי בהרב מיארה בדיוני הממשלה, זאת בניגוד לקביעת השופט נעם סולברג כי "לא יחול שינוי במעמדן הנורמטיבי"

לוין נגד החלטת בג"ץ: לא נציג את חוות הדעת של היועמ"שית

שר המשפטים יריב לוין קרא היום (ראשון) להפר את החלטת בג"ץ ולהפסיק להציג בממשלה את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. כך פורסם במהדורת כאן חדשות.

לוין אמר את הדברים בתגובה לדברי שר התקשורת שלמה קרעי, שתהה "מדוע מציגים כאן את חוות הדעת של היועמ״שית לשעבר". קרעי הוסיף לאחר מכן, "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מסרסים את עצמנו".

שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג, קבע בתחילת החודש כי "לא יחול כל שינוי במעמדן הנורמטיבי של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי", זאת עד להכרעה המשפטית בעתירות שהוגשו נגד הדחת בהרב מיארה.

לאחר הפרסום צייץ חבר הכנסת ולדימיר בליאק: "מחר אגיש תלונה למשטרה נגד 'השרים' לוין וקרעי, בחשד לביצוע עבירת ההמרדה לפי סעיף 133 לחוק העונשין שדינו מאסר חמש שנים. אסור לשתוק לעבריינים האלה".