לוין נגד החלטת בג"ץ: לא נציג את חוות הדעת של היועמ"שית

לוין נגד החלטת בג"ץ: לא נציג את חוות הדעת של היועמ"שית
שר המשפטים יריב לוין קרא להפסיק להשתמש בדעתה של גלי בהרב מיארה בדיוני הממשלה, זאת בניגוד לקביעת השופט נעם סולברג כי "לא יחול שינוי במעמדן הנורמטיבי"
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
יריב לוין וגלי בהרב מיארה
יריב לוין וגלי בהרב מיארה צילום: מרים אלסטר, חיים גולדברג ויונתן זינדל

שר המשפטים יריב לוין קרא היום (ראשון) להפר את החלטת בג"ץ ולהפסיק להציג בממשלה את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. כך פורסם במהדורת כאן חדשות.

לוין אמר את הדברים בתגובה לדברי שר התקשורת שלמה קרעי, שתהה "מדוע מציגים כאן את חוות הדעת של היועמ״שית לשעבר". קרעי הוסיף לאחר מכן, "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מסרסים את עצמנו".

שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג, קבע בתחילת החודש כי "לא יחול כל שינוי במעמדן הנורמטיבי של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי", זאת עד להכרעה המשפטית בעתירות שהוגשו נגד הדחת בהרב מיארה.

לאחר הפרסום צייץ חבר הכנסת ולדימיר בליאק: "מחר אגיש תלונה למשטרה נגד 'השרים' לוין וקרעי, בחשד לביצוע עבירת ההמרדה לפי סעיף 133 לחוק העונשין שדינו מאסר חמש שנים. אסור לשתוק לעבריינים האלה".

עוד בנושא

ישיבת ממשלה, בנימין נתניהו

הממשלה תעביר את עמדתה, אך לא תגיע לדיון הדחת היועמשי"ת

יריב לוין גלי בהרב מיארה יועמ

היועמ"שית על החלפת המנעולים: לוין פעל בניגוד לצו בג"ץ

תגיות |
בחירת העורכת
  • שון מנדס בהופעה בהונגריה, מוקדם יותר החודש
    שון מנדס: "להפוך כאב וסבל לשנאה לעם היהודי - דבר שגוי"
  • כך חוסלה הצמרת האיראנית
    כך חיסלה ישראל את הצמרת האיראנית
  • 90 שנה לקפה כסית: הסודות של בית הקפה המיתולוגי נחשפים
    יוקרה וריכולים: 90 שנה לבית הקפה המיתולוגי בת"א
  • עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה
    הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים
  • התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
    התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ

אולי יעניין אותך