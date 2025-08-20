בתמורה לתמיכה בהגדלת תקציב הביטחון: ההבטחה של סמוטריץ' ליהדות התורה

שר האוצר הבטיח אמש להעלות בחזרה את תקציב החינוך החרדי בשנה הבאה ל-570 מיליון שקל. נוכח הפשרה, גפני וחלקים מאגודת ישראל הודיעו: נתייעץ עם הרבנים לקראת ההצבעה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבטיח אמש להעלות בחזרה את תקציב החינוך החרדי בשנה הבאה ל-570 מיליון שקל, כדי לשכנע את יהדות התורה לתמוך בהגדלת תקציב הביטחון בכנסת, כך פורסם היום (רביעי) במהדורת כאן חדשות. בשונה מהקיצוץ בשאר משרדי הממשלה, הקיצוץ ב"אופק חדש" החרדי יחול למשך שנת התקציב הנוכחית בלבד.

נוכח הפשרה, חברי הכנסת יעקב אשר מ"יהדות התורה" ומשה גפני וחלקים מאגודת ישראל הודיעו כי יתייעצו עם הרבנים לקראת ההצבעה בכנסת, בכפוף להתפתחויות. בתחילת ספטמבר הקואליציה תביא את שינוי התקציב להצבעה בכנסת, ונוכח התנגדות "עוצמה יהודית" ואבי מעוז, הצעת החוק לא תעבור ללא תמיכת יהדות התורה.

הפשרה מגיעה בעת שהציבור החרדי מקיים מחאות נגד כליאת לומדי תורה המסרבים להתגייס. אמש קראה "הוועדה להצלת עולם התורה" לאזרחים חרדים לחסום כבישים מרכזיים. המפגינים חסמו את כביש 2 באזור צומת נתניה, וחסימות נוספות בוצעו בכביש 4 ובכביש 6. בכביש 57 פרצו עימותים בין שוטרים למפגינים. ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק הכריזה המשטרה על התקהלות אסורה, לאחר שמפירי סדר קראו לעבר שוטרים "נאצים" ואחד מהם ירק על שוטרת ונעצר. בצומת בית ליד קראו מפגינים "שיקסע" לעבר נהגת ושפכו עליה מים.

מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו קרא השבוע ללומדי התורה שלא להיכנע למול אכיפת צווי הגיוס. "מי שנעצר על ידם, חובתו שלא להיכנע ולא להתפתות בשום צורה שהיא ללכת לצבא", אמר הרב לנדו.

לעומתו, הרב רפאל קרויזר מישיבת "דרך חיים" בגן יבנה, שקרא לגיוס חרדים אחרי 7 באוקטובר, טען בכאן רשת ב כי "ההנהגה החרדית כשלה" ושקיים "זרם של בחורים צעירים איכותיים שמבינים שאי אפשר להמשיך בדרך הישנה יותר". לדבריו, "מגיעים אלינו בחורים שעד היום לא היו מגיעים ומבינים שהתורה צריכה להיות מחוברת לחיים".

במקביל הכריז צה"ל אתמול על מבצע שבמסגרתו יוכלו עריקים ומשתמטים להתחיל בשירות צבאי באופן מיידי מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם.