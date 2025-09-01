השר בן גביר אישר אתמול את צירופן של קריית מלאכי, קריית גת, גן יבנה, תל מונד ומועצה אזורית מגידו לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי

למרות הביקורת: בן גביר הרחיב את היישובים הזכאים לנשק

חרף הביקורת על חלוקת נשק מאסיבית כמדיניות, השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר הרחיב את רשימת היישובים הזכאים וצירף חמש ערים ומועצות חדשות לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי במסגרת רפורמת הנשק. כך דווח הבוקר (שני) ב"בוקר הזה" בכאן רשת ב.

השר בן גביר אישר אתמול את צירופן של קריית מלאכי, קריית גת, גן יבנה, תל מונד ומועצה אזורית מגידו לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי. כלומר, עוד כ-100 אלף אזרחים יוכלו להוציא רישיון נשק בהליך מקוצר.

צירופן של הערים הללו מגיע חרף ביקורת על הצפת הרחובות בכלי נשק - שכן מאז מדיניות השר כמות הבקשות לקבלת כלי נשק גדלה במאות אחוזים. עד כה הוגשו כמה מאות אלפי בקשות, לצד עשרות אלפי כלי נשק שנקנו - ובסך הכל, כ-250 אלף ישראלים כבר קיבלו רישיון נשק.

נוכח הפשיעה הגואה, יש מי שרואים בהרחבת הזכאות לקבלת רישינות נשק ליישובים וערים נוספים סכנה מוחשית, ומעלים חשש שכלי נשק אלה יובילו לעלייה במספר הנפגעים כתוצאה מאלימות בתוך המשפחה.

השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר מסר בתגובה: "הרפורמה שאנחנו מובילים כבר הצילה חיים רבים והוכיחה את עצמה בשטח. היא נועדה לאפשר לאזרחים שומרי חוק להגן על עצמם ועל הקהילה שלהם. קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מגידו ותל מונד מצטרפות היום לשורת יישובים שבהם אנחנו מחזקים את הביטחון האישי באמצעות נשק ברישיון, כיתות כוננות והעצמת ההרתעה".