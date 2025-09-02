נתניהו בפנייה לאנשי מילואים: "עומדים בפני שלב ההכרעה"

ראש הממשלה פרסם פנייה לאנשי מילואים שגויסו לקראת כיבוש העיר עזה. בפנייתו אמר: "אתם נתתם לי את הכוח לקדם את מדינת ישראל לקראת ניצחון גורף". וגם: לוח הזמנים לפעולה ברצועה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה בה פנה לאנשי המילואים שגויסו היום (שלישי) לצורך המבצע לכיבוש העיר עזה. בהודעה קבע ראש הממשלה כי "עכשיו אנחנו עומדים בפני שלב ההכרעה".

ראש הממשלה נתניהו על המבצע לכיבוש עזה: "עומדים בפני שלב ההכרעה". בפנייה לאנשי המילואים שגויסו אמר נתניהו: "אני מאמין בכם, אני סומך עליכם"@SuleimanMas1 pic.twitter.com/eEp7QPwaP8 — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

נתניהו אמר עוד: "חיילי צה״ל היקרים, סדיר ומילואים, לכל אורך המלחמה אנחנו קיבלנו החלטות קשות מאוד. החלטות שאיש לא האמין שנוכל באמת ליישם אותן. אבל יישמנו אותן משום שאתם נתתם לנו ולי את הכוח לקדם את מדינת ישראל לקראת ניצחון גורף".

נתניהו סיים את דבריו ב"אני מאמין בכם, אני סומך עליכם וכל העם מחבק אתכם. בעזרת ה' - יחד ננצח״.

צה"ל גייס היום את הפעימה הגדולה ביותר של אנשי המילואים, חלק מההכנות למבצע "מרכבות גדעון" לכיבוש העיר עזה.

כ-60 אלף חיילי מילואים גוייסו

יותר משלושים וחמישה אלף חיילי מילואים: חמש חטיבות מילואים לוחמות, מפקדות, תומכי לחימה, אנשי מודיעין, חיל האוויר, קציני מטה ולוגיסטיקה.

60 אלף חיילי מילואים וכל החטיבות הסדירות של צה"ל: ההכנות לכיבוש העיר עזה – בצל המחלוקת בין נתניהו לבכירי מערכת הביטחון | הדיווח של @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/7khBqRALPq — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

בשַבועות הקרובים יצטרפו אַליהם כעשרים וחמישה אלף חיילי מילואים נוספים, ובסך הכל, במבצע הצבאי לכיבוש העיר עזה ישתתפו כ-60 אלף חיילי מילואים

בצה"ל מתכננים להחליף את לוחמי חטיבת הקומנדו, שתופסים קו בגבול הצפון, בחיילי מילואים. כך שמלבד לוחמי חטיבת הצנחנים, שיישַארו ביהודה ושומרון, כל החטיבות הסדירות של צה"ל ישתתפו בתמרון הקרקעי העַצים ברְצועת עזה.

מבחינת לוחות הזמנים: אחרי תקופת אימון קצרה של אנשי מילואים, ומנוחה ללוחמים הסדירים - בעוד כשלושה שַבועות לפי ההערכות, צה"ל יהיה מוכן להוציא אל הפועל, את מבצע מַרכֶּבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה.

החטיבות הסדירות יהיו בחזית, תחילה בשְלב הכיתור, ובהמשך בתמרון בתוך העיר שראש הממשלה נתניהו הגדיר כ"מַעוז האחרון של חמאס". לוחמי המילואים יתפּסו את אזור הגבול עם רצועת עזה.

מועד תחילת התמרון הקרקעי תלוי כמובן בפֿינוי האוכלוסייה העזתית מהעיר, שבה נמצאים כ-800 אלף בני אדם. לפי ההערכות העדכניות, עד כה התפנו מהעיר עשרת אלפים תושבים בלבד.