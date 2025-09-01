בג"ץ לממשלה: חזרו בכם מהדחת היועמ"שית; לוין תקף: "רק הממשלה תקבע מי יהיה היועמ"ש"

בג"ץ ביטל את הדיון שנקבע למחרתיים בעניין הדחת בהרב-מיארה בהיעדר תגובת הממשלה, וקרא לממשלה לחזור בה מההדחה ולבצע את התהליך דרך הוועדה המקצועית. שר המשפטים: "שום צו שיפוטי לא יוכל לכפות שיתוף פעולה עם בהרב מיארה"

בג"ץ ביטל היום (שני) את הדיון שנקבע למחרתיים בעניין הדחת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. תשעת שופטי בג"ץ הציעו לממשלה לחזור בה מהדחתה ולעבור כמקובל דרך הוועדה המקצועית. כמו כן, בג"ץ כתב כי הממשלה לא הציגה טעמים שמצדיקים סטיה מדרך הפיטורים המקובלת דרך ועדה מקצועית.

בג"ץ לממשלה, פה אחד: ככה אי אפשר להדיח את היועמ"שית | @almog_tamar עם הפרטים - ועם הצעדים שמתכננים בממשלה#מהדורתכאןחדשות @TaliMoreno_ pic.twitter.com/OsS2EoSdEs — כאן חדשות (@kann_news) September 1, 2025

השופטים הוציאו צו על תנאי לאחר שהממשלה לא הגישה את תגובתה לבג"ץ לקראת הדיון. כמו כן כל תשעת השופטים הדגישו כי אין לפגוע במעמד היועצת או בעבודה מולה. הדיון בוטל כדי לאפשר לממשלה לחזור בה מההחלטה להדיח כך את בהרב מיארה. אם הממשלה לא תעשה זאת - תגיב לעתירה ואז יהיה דיון.

החלטת השופטים קובעת שהממשלה לא יכולה להדיח את היועצת המשפטית בדרך זו וכי עליה לחזור לדרך ההדחה המקובלת זה 25 שנים - מול ועדה מקצועית. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב השופטים המורחב, כאשר גם גדולי השמרנים בבית המשפט חתומים עליה.

שר המשפטים יריב לוין תקף את הצו והודיע למעשה שלא יציית לו: "הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה", אמר לוין. "שום צו שיפוטי לא יוכל לכפות שיתוף פעולה שלא היה עם בהרב מיארה, וגם לא יהיה".

עוד נכתב בהחלטה כי צו הביניים שהוציא השופט סולברג ב-10 באוגוסט, שהקפיא את פיטוריה של היועמ"שית, עוד בתוקף. השופט קבע כי "החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת".

ביום שבת פורסם בכאן חדשות כי הממשלה תגיש תגובה בכתב בלבד לבג"ץ בעניין הדחת היועמ"שית, אך נציגים מטעמה לא יגיעו לדיון וגם לא עו"ד פרטי מטעם הממשלה. גורם בכיר אמר לכאן חדשות כי הצעד החריג בא לאותת לבג"ץ על קרע חמור ביחסים בין הממשלה לבין בית המשפט העליון.