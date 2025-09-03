"מקרון ביקש להגיע לישראל, נתניהו סירב"

לדברי חבר הפרלמנט הצרפתי לשעבר מאיר חביב, נשיא צרפת "העביר מסר" לרה"מ לגבי כוונה לבקר בארץ, אך נתניהו השיב כי "בתנאים הנוכחיים זה לא הזמן להגיע"

חבר הפרלמנט הצרפתי לשעבר מאיר חביב אמר היום (רביעי) בריאיון לתוכנית "כאן בשש" כי נשיא צרפת עמנואל מקרון ביקש להגיע לישראל וסורב על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. "מקרון העביר מסר לנתניהו שלפיו הוא רוצה לבוא, אך הוא ענה שבתנאים הנוכחיים זה לא הזמן להגיע", העיד חביב.

בחודש שעבר פורסם בתקשורת הצרפתית כי נתניהו שיגר מכתב חריף למקרון, בעקבות כוונתו להכיר במדינה פלסטינית. "הקריאה שלך להקמת מדינה פלסטינית מתדלקת את האנטישמיות", כתב נתניהו לנשיא הצרפתי. "אני קורא לך להחליף את החולשה בפעולה, את הפייסנות ברצון, ולעשות זאת לפני תאריך מסוים - השנה היהודית החדשה, ב-23 בספטמבר", הוסיף.

"אני מודאג מפני האנטישמיות בצרפת ומהחוסר בפעולה תקיפה על ידי ממשלתך כדי לטפל בה", האשים נתניהו. "בשנים האחרונות, האנטישמיות הרסה ערים צרפתיות. מאז הצהרותיך הפומביות שתוקפות את ישראל ומסמנות על הכרה במדינה פלסטינית, היא גברה".

לדברי ראש הממשלה, בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר יצאו קיצוניים התומכים בארגון הטרור יחד עם פעילי השמאל הרדיקלי ברחבי אירופה "בקמפיין הפחדה, ונדליזם ואלימות נגד יהודים ביבשת".

הוא הוסיף: "הקריאה שלך להקמת מדינה פלסטינית מעניקה לטרור של חמאס פרס, ומחזקת את הסירוב של הארגון לשחרר את החטופים, מעודדת את אלו שמאיימים על יהודי צרפת ומעצימה את שנאת היהודים ששוטפת את רחובותיך. הנשיא מקרון, אנטישמיות היא סרטן. היא מתפשטת כשמנהיגים שותקים. היא מתערערת כשמנהיגים פועלים".

ארמון האליזה גינה אז את ההאשמות שהטיח נתניהו במקרון ומסר בתגובה: "הניתוח שלפיו ההצהרה הצרפתית על הכרה במדינת פלסטין בספטמבר מסבירה את העלייה באלימות האנטישמית הוא שגוי, ולא יישאר ללא תשובה. הרפובליקה מגנה ותמיד תגן על אזרחיה היהודים. התקופה הזו דורשת רצינות ואחריות, לא מניפולציות". עוד כינו באליזה את ההאשמות של נתניהו כ"בזויות".