סמוטריץ': אם הנגיד לא יוריד את הריבית - אוריד את המיסים
במםגש עם נשיאות המגזר העסקי אמר שר האוצר כי נגיד בנק ישראל "היה צריך להוריד את הריבית מזמן"
שר האוצר בצלאל סמוטריץ'
שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח היום (חמישי) מסר לנגיד בנק ישראל, ואמר כי עליו להוריד את הריבית. "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית מזמן. אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המיסים". את הדברים אמר סמוטריץ' במפגש עם נשיאות המגזר העסקי.

לפני כשבועיים הודיע בנק ישראל בפעם ה-13 ברציפות כי החליט להותיר את הריבית על כנה, בשיעור של 4.5%. על פי הערכות, הבנק צפוי להוריד את הריבית החודש. 

ההחלטה התקבלה למרות שמדד חודש יולי שפורסם בסוף השבוע האט את קצב האינפלציה ל-3.1 עשירית האחוז בלבד, מעל היעד העליון שקבע בנק ישראל. עם זאת, הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה לפי שעה לא להוריד את הריבית בין היתר לנוכח חוסר הוודאות הגדול השורר סביב הלחימה.

תגיות |
