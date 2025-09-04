חמאס נערך לתמרון: מנסה להציב "מארב לגיטימציה" בעיר עזה

טנקים של צה"ל בצד הישראלי של הגבול עם עזה, השבוע צילום: רויטרס

חמאס ממשיך בהכנות צבאיות לקראת התמרון הקרקעי הצפוי של צה"ל ברצועת עזה, לאחר שניסיון ארגון הטרור לקדם עסקה כוללת ככל הנראה כשל. כך דווח הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

על פי הערכות, ארגון הטרור מנסה לייצר לישראל "מארב לגיטימציה" בעיר עזה - מצב שבו פגיעות באזרחים פלסטינים ינוצלו להגברת הלחץ הבין-לאומי על ישראל לעצור את הלחימה.

חמאס מאיים על עזתים שמבקשים לעזוב את צפון הרצועה ולעבור דרומה. המטרה - פגיעת צה"ל באוכלוסייה אזרחית, שתוביל להגברת הלחץ הבינלאומי על ישראל ולעצירת התמרון הקרקעי | @eliorlevy על המארב האזרחי שמתכנן חמאס לישראל#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/ATlrvjVlrv — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2025

לשם כך, חמאס שואף להשאיר כמה שיותר תושבים בצפון הרצועה, ולמנוע את פינויים דרומה. ארגון הטרור עושה שימוש באיומים, בהפצת תכנים תקשורתיים שקוראים לתושבים להישאר בבתיהם, ואף בפעולות אלימות כלפי תושבים שמבקשים לעזוב – כולל איומים בהוצאה להורג.

נכון להיום, על פי הערכות, בצפון הרצועה שוהים כמיליון פלסטינים, כאשר עד כה רק כ-80 אלף מהם, פחות מ-10%, הצליחו להתפנות דרומה.