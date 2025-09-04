לקראת כיבוש עזה

חמאס נערך לתמרון: מנסה להציב "מארב לגיטימציה" בעיר עזה

חמאס פועל להשאיר כמה שיותר תושבים פלסטינים בצפון הרצועה, תוך שימוש באיומים, סרטונים שקוראים להישאר במקום ופעולות אלימות כלפי תושבים – כולל איומים בהוצאה להורג • בצפון הרצועה שוהים כעת כמיליון פלסטינים, ורק כ-80 אלף מתוכם עזבו דרומה עד כה
מחבר אליאור לוי
טנקים של צה"ל בצד הישראלי של הגבול עם עזה, השבוע
טנקים של צה"ל בצד הישראלי של הגבול עם עזה, השבוע צילום: רויטרס

חמאס ממשיך בהכנות צבאיות לקראת התמרון הקרקעי הצפוי של צה"ל ברצועת עזה, לאחר שניסיון ארגון הטרור לקדם עסקה כוללת ככל הנראה כשל. כך דווח הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

על פי הערכות, ארגון הטרור מנסה לייצר לישראל "מארב לגיטימציה" בעיר עזה - מצב שבו פגיעות באזרחים פלסטינים ינוצלו להגברת הלחץ הבין-לאומי על ישראל לעצור את הלחימה.

לשם כך, חמאס שואף להשאיר כמה שיותר תושבים בצפון הרצועה, ולמנוע את פינויים דרומה. ארגון הטרור עושה שימוש באיומים, בהפצת תכנים תקשורתיים שקוראים לתושבים להישאר בבתיהם, ואף בפעולות אלימות כלפי תושבים שמבקשים לעזוב – כולל איומים בהוצאה להורג.

נכון להיום, על פי הערכות, בצפון הרצועה שוהים כמיליון פלסטינים, כאשר עד כה רק כ-80 אלף מהם, פחות מ-10%, הצליחו להתפנות דרומה.

