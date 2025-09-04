מגעים ראשוניים לחידוש שיחות הקרבה בין ישראל לחמאס

גורמים שמעורבים במו"מ מסרו לכאן חדשות כי מתנהלים מגעים ראשוניים שנועדו להחזיר את שיחות הקרבה בין הצדדים • ממשל טראמפ מקדם יוזמה לשחרור כלל החטופים - בשאיפה לבצע את המהלך בכמה שפחות פעימות
מחבר סולימאן מסוודה
הפגנה בתל אביב בדרישה לשחרור החטופים, בחודש שעבר
הפגנה בתל אביב בדרישה לשחרור החטופים, בחודש שעבר צילום: רויטרס

על פי גורמים שמעורים במשא ומתן, מתנהלים מגעים ראשוניים מאחורי הקלעים במטרה להחזיר את שיחות הקרבה בין ישראל לחמאס. כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. לדברי הגורמים, מדובר בשלבים התחלתיים בלבד, והמצב עדיין מורכב מאוד.

במקביל, ממשל טראמפ פועל לקדם יוזמה מדינית חדשה שמטרתה להביא לשחרור כל החטופים שמוחזקים בידי חמאס, תוך ניסיון לבצע זאת בכמה שפחות פעימות, כדי לזרז את התהליך ולצמצם את משך הזמן שבו מוחזקים החטופים.

המהלך נמצא בעיצומו, וגורמים מדיניים מדגישים כי אף שהשיחות אינן רשמיות, עצם קיומם של מגעים עשוי להצביע על תזוזה מחודשת בתהליך הקפוא.

