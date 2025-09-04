"גם במחיר הנורמליזציה עם סעודיה": הדיון בהשלכות ההכרה במדינה פלסטינית

"גם במחיר הנורמליזציה": הדיון בהשלכות ההכרה בפלסטינים
בדיון ביטחוני מצומצם שנערך הערב, על רקע האפשרות להכרה בין-לאומית במדינה פלסטינית, הביעו שרים בכירים עמדות תקיפות • השר בן גביר קרא לפירוק הרשות הפלסטינית, וסמוטריץ' צפוי לדרוש החלת ריבונות ביהודה ושומרון
מחבר יערה שפירא
הפגנה פרו-פלסטינית בגרמניה, בשבוע שעבר
הפגנה פרו-פלסטינית בגרמניה, בשבוע שעבר צילום: אי-פי

הערב (חמישי) מכונס דיון מצומצם בנושא ההשלכות הביטחוניות הצפויות מהכרת מדינות העולם במדינה פלסטינית. אף שנושא החלת הריבונות כתגובה להכרה הורד מסדר היום - כמה מהשרים העלו אותו בכל זאת. כך דווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

על פי הדיווח, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בדיון כי צריך לפרק את הרשות הפלסטינית, גם אם המשמעות שלא תהיה נורמליזציה עם סעודיה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי לדרוש ריבונות על יהודה ושומרון ולא כצעד סמלי. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם התייחס לנושא, אך הדיון שעיקרו סקירה ביטחונית על הסלמה אפשריות ביהודה ושומרון - נמשך.

אתמול דווח בכאן חדשות כי נשיא צרפת מקרון ביקש בימים האחרונים לבקר בישראל - אך ראש הממשלה נתניהו דרש שמקרון יחזור בו מהכרתו הצפויה במדינה פלסטינית. חבר הפרלמנט הצרפתי לשעבר, מאיר חביב, אמר לקרן אוזן בכאן 11 כי מקרון לא נענה לדרישת נתניהו והביקור לא יצא אל הפועל. כתבנו מיכאל שמש דיווח בכאן חדשות בכאן 11 כי מקרון ביקש להגיע לביקור בזק בישראל לפני הכינוס בעצרת האו"ם. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי "לא נאפשר למקרון לרקוד על שתי החתונות".

