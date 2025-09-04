סער לצרפת: "כל עוד מקרון מקדם מדינה פלסטינית - אין מקום לביקורו בארץ"

בשיחה עם מקבילו הצרפתי אישר שר החוץ כי ישראל התנתה את ביקורו של נשיא צרפת בארץ בכך שיחזור בו מההכרה בפלסטין

שר החוץ גדעון סער אמר היום בשיחה עם מקבילו הצרפתי כי "כל עוד הנשיא מקרון מקדם את יוזמת צרפת למדינה פלסטינית - אין מקום לביקורו בארץ".

בכך אישר סער את הפרסום מאתמול בכאן חדשות, שלפיו ישראל התנתה את ביקורו של הנשיא הצרפתי בארץ בכך שיחזור בו מההכרה במדינה פלסטינית. לפי הפרסום אמש במהדורה, נשיא צרפת ביקש להגיע לביקור בזק בארץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר לו מסר שלפיו עליו לחזור בו מהכוונה להכיר במדינה פלסטינית כדי לבקר בארץ, אך הנשיא הצרפתי סירב לעשות כן.

מקרון ביקש לבקר בישראל, נתניהו הציב תנאי: "תחזור בך מהכוונה להכיר במדינה פלסטינית" | הפרסום של @shemeshmicha #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/idCzndpZPq — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2025

לפי הודעת משרד החוץ, במהלך השיחה קרא סער לעמיתו לשקול מחדש את היוזמה להכרה בפלסטין. "היוזמה מערערת את היציבות במזרח התיכון ופוגעת באינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל", אמר.

עוד נמסר כי שר החוץ הסביר ש"לא ניתן לסמוך על התחייבויות בדמות מכתבו של אבו מאזן לנשיא מקרון, שכן הוא אינו בן שיח אמין". לדבריו, "אבו מאזן זוכה לתמיכה זעומה בציבור הפלסטיני, לא ובכדי הוא לא קיים בחירות ברשות הפלסטינית זה כ-20 שנה".



