כפי שפורסם בכאן חדשות

סער לצרפת: "כל עוד מקרון מקדם מדינה פלסטינית - אין מקום לביקורו בארץ"

"כל עוד מקרון מקדם מדינה פלסטינית - שלא יבקר בארץ"
בשיחה עם מקבילו הצרפתי אישר שר החוץ כי ישראל התנתה את ביקורו של נשיא צרפת בארץ בכך שיחזור בו מההכרה בפלסטין
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
עמנואל מקרון
עמנואל מקרון צילום: Manon Cruz, AP

שר החוץ גדעון סער אמר היום בשיחה עם מקבילו הצרפתי כי "כל עוד הנשיא מקרון מקדם את יוזמת צרפת למדינה פלסטינית - אין מקום לביקורו בארץ".

בכך אישר סער את הפרסום מאתמול בכאן חדשות, שלפיו ישראל התנתה את ביקורו של הנשיא הצרפתי בארץ בכך שיחזור בו מההכרה במדינה פלסטינית. לפי הפרסום אמש במהדורה, נשיא צרפת ביקש להגיע לביקור בזק בארץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר לו מסר שלפיו עליו לחזור בו מהכוונה להכיר במדינה פלסטינית כדי לבקר בארץ, אך הנשיא הצרפתי סירב לעשות כן. 

 

לפי הודעת משרד החוץ, במהלך השיחה קרא סער לעמיתו לשקול מחדש את היוזמה להכרה בפלסטין. "היוזמה מערערת את היציבות במזרח התיכון ופוגעת באינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל", אמר. 

עוד נמסר כי שר החוץ הסביר ש"לא ניתן לסמוך על התחייבויות בדמות מכתבו של אבו מאזן לנשיא מקרון, שכן הוא אינו בן שיח אמין". לדבריו, "אבו מאזן זוכה לתמיכה זעומה בציבור הפלסטיני, לא ובכדי הוא לא קיים בחירות ברשות הפלסטינית זה כ-20 שנה". 

עוד בנושא

ראש הממשלה נתניהו במסיבת עיתונאים, אוגוסט 25

רה"מ חזר בו מחזון ארץ ישראל השלמה - בירדן ובמצרים בירכו

סמוטריץ' מציג את תוכנית הסיפוח

באמירויות מאיימים: סיפוח הגדה - עילה לקריסת הסכמי אברהם

תגיות |
בחירת העורכת
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'
  • קולדפליי
    "כריס מרטין טיפש": סולן קולדפליי עצבן את הישראלים
  • אגם בוחבוט
    שרית חדד החדשה? צוללים לאלבום הראשון של אגם בוחבוט
  • אחמד א-רהווי, ראש ממשלת החות'ים
    מאחורי המתקפה על צמרת החות'ים
  • ערבים לזה | מנסור
    היוטיובר הדרוזי שנמצא בחזית ההסברה שלנו | ערבים לזה

אולי יעניין אותך