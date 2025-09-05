הרמטכ"ל לשעבר הציע הסכם לשחרור כל החטופים, נתניהו סירב

במהלך כהונתו של הרצי הלוי ניסה צה"ל לשכנע את הדרג המדיני להביא להסכם שישחרר את כל החטופים, כדי לאפשר את הכרעת חמאס בעזה ללא מגבלות. רה"מ ביטל את היוזמה ואמר: "זו תבוסה"

צה"ל ומי שעמד בראשו, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ניסו לשכנע את הדרג המדיני להביא להסכם שישחרר את כל החטופים כדי לאפשר את הכרעת חמאס בעזה ללא מגבלות - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.

לפי מקורות, במהלך החודשים שקדמו לכניסה הקרקעית לרפיח, הרמטכ"ל לשעבר הלוי ביקש לגבש גם הצעה בת שלב אחד - לשחרור כל החטופים ולסיום המלחמה.

צוות של כמה קצינים מאגף המבצעים ומהאגף האסטרטגי ניסחו כמה תרחישים כדי להציג לדרג המדיני את הדרך להכריע את חמאס גם אחרי ההסכם המדובר. המחשבה הייתה שלאחר שכל החטופים ישובו ארצה גם הכרעת חמאס תהיה פשוטה יותר, אך הסוגייה נפסלה על הסף על ידי הדרג המדיני.

באחד מדיוני הקבינט המצומצמם, שבו הציג הלוי את הדברים, ביטל אותם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי זו "תבוסה". לדברי מקורות המעורים בנושא, המהלך נגנז באופן כה מהיר, עד שכלל לא הובא לדיונים אל מות צוות המשא ומתן.

התוכנית שאושרה בחודש מאי 2024 הייתה רב-שלבית, וכללה את שחרור כל החטופים ואת סיום המלחמה רק בסיום ההסכם. זו בסוף אכן יצאה אל הפועל, אך בשל החלטתו של נתניהו לא התקדמה אל השלב השני, שבמסגרתו היו אמורים להשתחרר כל החטופים שהוחזקו בחיים.

שנה וחצי לאחר מכן התהפכה המדיניות של ראש הממשלה וכעת הוא מוכן לקבל הסכם מלא בלבד, שיביא לשחרור כל החטופים ולסיום המלחמה בתנאים שלהם מוכנה ישראל.