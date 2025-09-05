לקראת תמרון קרקעי

גורמי ביטחון לדרג המדיני: "אי אפשר להבטיח שלא ייפגעו חטופים בעיר עזה"

גורמי ביטחון: "אי אפשר להבטיח שלא ייפגעו חטופים בעזה"
בשבוע הקרוב ימשיך צה"ל לתקוף מהאוויר מטרות משמעותיות בעיר, בטרם יתחיל בפעילות הקרקעית שצפויה להימשך חודשים. הערכות: חמאס עלול להעביר חטופים אל העיר במכוון כדי לנסות להשפיע על המבצע
מחבר גילי כהן
פלסטינים עומדים בתור כדי למלא מים בעיר עזה
פלסטינים עומדים בתור כדי למלא מים בעיר עזה צילום: AP Photo/Jehad Alshrafi

צה"ל ימשיך לתקוף מהאוויר מטרות המכונות "מטרות עוצם", כלומר כאלה הנחשבות משמעותיות, בעיר עזה בשבוע הקרוב לפני שיתחיל בפעילות הקרקעית במרחב העיר - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.

 

במסרים שהועברו הן לדרג המדיני והן למשפחות החטופים הזהירו גורמי ביטחון שוב כי לא ניתן להבטיח שלא ייפגעו חטופים בפעולה בעזה, שמגבירה את הסיכון לחייהם.

בנוסף, ייתכן שחמאס יעביר במכוון חטופים לתוך העיר כדי לנסות ולהשפיע על הפעילות הצבאית במרחב. גורמי ביטחון אמרו: "אנחנו לא יודעים איך חמאס ינהג עם החטופים. הפעולה הצבאית תיקח כמה חודשים, שלושה לפחות. לא יהיו מהלכי רהב ואין קיצורי דרך. זה לא יכול להיות קצר". 

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ

הרמטכ"ל לשעבר הציע הסכם לשחרור כל החטופים, נתניהו סירב

גיא גלבוע דלאל ואלון אהל

"מודאגים מכך ששני החטופים נסעו בעזה והמודיעין לא ידע"

