גורמי ביטחון לדרג המדיני: "אי אפשר להבטיח שלא ייפגעו חטופים בעיר עזה"

בשבוע הקרוב ימשיך צה"ל לתקוף מהאוויר מטרות משמעותיות בעיר, בטרם יתחיל בפעילות הקרקעית שצפויה להימשך חודשים. הערכות: חמאס עלול להעביר חטופים אל העיר במכוון כדי לנסות להשפיע על המבצע

צה"ל ימשיך לתקוף מהאוויר מטרות המכונות "מטרות עוצם", כלומר כאלה הנחשבות משמעותיות, בעיר עזה בשבוע הקרוב לפני שיתחיל בפעילות הקרקעית במרחב העיר - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.

בשבוע הקרוב ימשיך צה"ל לתקוף מהאוויר מטרות משמעותיות בעיר עזה בטרם יתחיל בפעילות הקרקעית שצפויה להימשך חודשים. גורמי ביטחון לדרג המדיני: "אי אפשר להבטיח שלא ייפגעו חטופים".

במסרים שהועברו הן לדרג המדיני והן למשפחות החטופים הזהירו גורמי ביטחון שוב כי לא ניתן להבטיח שלא ייפגעו חטופים בפעולה בעזה, שמגבירה את הסיכון לחייהם.

בנוסף, ייתכן שחמאס יעביר במכוון חטופים לתוך העיר כדי לנסות ולהשפיע על הפעילות הצבאית במרחב. גורמי ביטחון אמרו: "אנחנו לא יודעים איך חמאס ינהג עם החטופים. הפעולה הצבאית תיקח כמה חודשים, שלושה לפחות. לא יהיו מהלכי רהב ואין קיצורי דרך. זה לא יכול להיות קצר".