סעודיה מצטרפת לאיום: "סיפוח שטחי יו"ש צפוי לסתום את הגולל לסיכוי לנורמליזציה"

איחוד האמירויות איימה בימים האחרונים שסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהווה מבחינת קו אדום ביחסים עם ישראל, בחדשות השבת פורסם הערב (שבת) כי האמירתים תיאמו עמדות בנושא עם סעודיה.

בימים האחרונים נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, הגיע לביקור בסעודיה ונפגש עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודית שמשוחח איתי, השניים הסכימו בפגישתם בריאד שאם ישראל תיישם בשטחי מהלכי סיפוח ביהודה ושומרון, פרישה מהסכמי אברהם תהיה אופציה על השולחן ולא רק של האמירויות.

הגורם הסעודי אומר לי כי סיפוח שטחי יהודה ושומרון גם צפוי לסתום את הגולל על סיכויי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. הגורם הסעודי מוסיף כי ישראל במהלכים מהסוג הזה משחקת לידיים של איראן וחמאס שהאינטרס שלהם הוא שלא יהיו יחסים בין ישראל למדינות ערב.

בהקשר הזה נזכיר שסעודיה בימים אלה היא אחד השחקנים המובילים במהלך להביא להכרה קולקטיבית במדינה פלסטינית. בריאד סבורים שהמהלך הנ"ל אינו משרת את חמאס וארגוני הטרור האחרים, כפי שישראל וגם ארצות הברית אומרות. אלא את השלום באזור, גם אם בממלכה יודעים בתוך תוכם שמדינה פלסטינית במלוא מובן המילה לא תקום בטווח הנראה לעין, אם בכלל.