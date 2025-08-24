דיווח: רה"מ שלח את דרמר לאיחוד האמירויות בניסיון לשיקום היחסים

לאחר חשיפת כאן חדשות, אתר "בלומברג" דיווח כי נתניהו שלח את השר לנושאים אסטרטגיים לביקור חשאי באיחוד האמירויות, בניסיון לשקם את היחסים עם אבו דאבי • על פי הדיווח, דרמר נפגש עם בכירים, בהם הנשיא בן זאיד, ועדכן את ההנהגה האמירתית על כוונת ישראל לכבוש את עזה

אחרי הפרסום בכאן חדשות, אתר החדשות האמריקני "בלומברג" פרסם בסוף השבוע כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלח את השר לנושאים אסטרטגיים רון דרמר לאיחוד האמירויות הערביות, "בניסיון לשפר את היחסים שהתערערו בעקבות המלחמה בעזה והרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית". כך מסרו לאתר גורמים בעלי ידע בנושא.

על פי הדיווח, השר דרמר נסע לפני כשבועיים לבירת איחוד האמירויות, אבו דאבי, וקיים פגישות עם בכירים, בהם הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד. הביקור, שלא פורסם על ידי אף אחד מהצדדים, התרחש בעקבות התרעות ביטחוניות מצד ישראל ומדינות מערביות, כולל ארצות הברית ובריטניה, בנוגע לאיומים פוטנציאליים על אתרים באיחוד האמירויות שמזוהים עם ישראל ועם יהודים.

משרד החוץ של איחוד האמירויות, לשכת נתניהו ודוברו של דרמר לא הגיבו לבקשת "בלומברג" לתגובה.

על פי אחד המקורות, עיקר מטרת הביקור הייתה לעדכן את הנהגת איחוד האמירויות על כוונתה של ישראל לכבוש את העיר עזה, מהלך שמהווה הסלמה במלחמה נגד חמאס. מוקדם יותר החודש הזהירו באמירויות כי החלטתה של ישראל להשתלט על העיר עזה "תוביל להשלכות קטסטרופליות".

בשבוע שעבר פורסם לראשונה בכאן חדשות כי משלחת ישראלית בכירה בראשות השר דרמר ביקרה בחשאי באיחוד האמירויות, ונפגשה עם בכירים מאוד במדינה. על פי הפרסום של מיכאל שמש, הצדדים דנו במצב ברצועת עזה, בסוגיות ביטחוניות ובקשרים בין המדינות.

לאחרונה נפגש נשיא האמירויות בן זאיד באבו דאבי עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, פגישה שעוררה כעס בסביבת נתניהו, שטרם ערך ביקור פומבי באמירויות מאז הסכמי אברהם. בלשכת השר דרמר סרבו להתייחס אז לידיעה.