הממשלה לא צפויה לפנות לוועדת האיתור כדי להדיח את היועמ"שית

סיכוי נמוך שהממשלה תפנה לוועדת איתור לצורך הדחת בהרב מיארה עקב קושי במינוי חבריה. כמו כן, בממשלה שוקלים שלא להתייצב כלל לדיון בבג"ץ ושלא להגיש תגובה לבית הדין

קיים סיכוי נמוך שהממשלה תקבל את המלצת בג"ץ לפנות שוב לוועדת האיתור כדי לקיים שם את הליך ההדחה של היועמ"שית, גלי בהרב מיארה, עקב הקושי במינוי חברי הוועדה. בהמשך להחלטת בג"ץ, בממשלה שוקלים שלא להתייצב כלל לדיון בבג"ץ ושלא להגיש תגובה לבית הדין.

בממשלה שוקלים שלא להגיש תגובה להחלטת בג"ץ בעניין היועמ"שית, כדי לשדר מסר שהממשלה לא יכולה להמשיך לעבוד מולה @shelleytap #חדשותהשבת עם @AyalaHasson pic.twitter.com/jg43MTQysT — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2025

בג"ץ ביטל את הדיון שנקבע ליום רביעי בשבוע שעבר עניין הדחת היועמ"שית. תשעת שופטי בג"ץ הציעו לממשלה לחזור בה מהדחתה ולעבור כמקובל דרך הוועדה המקצועית. כמו כן, בג"ץ כתב כי הממשלה לא הציגה טעמים שמצדיקים סטיה מדרך הפיטורים המקובלת דרך ועדה מקצועית.

השופטים הוציאו צו על תנאי לאחר שהממשלה לא הגישה את תגובתה לבג"ץ לקראת הדיון. כמו כן כל תשעת השופטים הדגישו כי אין לפגוע במעמד היועצת או בעבודה מולה. הדיון בוטל כדי לאפשר לממשלה לחזור בה מההחלטה להדיח כך את בהרב מיארה. אם הממשלה לא תעשה זאת - תגיב לעתירה ואז יהיה דיון.

החלטת השופטים קובעת שהממשלה לא יכולה להדיח את היועצת המשפטית בדרך זו וכי עליה לחזור לדרך ההדחה המקובלת זה 25 שנים - מול ועדה מקצועית. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב השופטים המורחב, כאשר גם גדולי השמרנים בבית המשפט חתומים עליה.

שר המשפטים יריב לוין תקף את הצו והודיע למעשה שלא יציית לו: "הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה", אמר לוין. "שום צו שיפוטי לא יוכל לכפות שיתוף פעולה שלא היה עם בהרב מיארה, וגם לא יהיה".