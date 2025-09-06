ניסיון להתמודד עם החזית ההסברתית? הממשלה מקימה מערך חדש לדיפלומטיה ציבורית

הממשלה תמנה ראש מערך הסברה במשרד החוץ
הממשלה תאשר מחר את הקמתו של "מערך לדיפלומטיה ציבורית", גוף חדש שינסה לתכלל את המערכה המדינית תקשורתית בזירה הבין-לאומית. נקבע כי במידת הצורך ניתן יהיה למנות את ראש המערך בפטור ממכרז
מחבר מיכאל שמש
גדעון סער
גדעון סער צילום: תומר נויברג, פלאש 90

פרויקטור הסברה? שנתיים מפרוץ המלחמה הממשלה תאשר מחר (ראשון) הקמת "מערך דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ". מדובר בגוף חדש שינסה לתכלל את המערכה המדינית-תקשורתית בזירה הבין-לאומית.

המערך החדש יוכל להעסיק בלוגרים וכוכבי רשת ״מומחים בדיגיטל וברשתות החברתיות״ כדי להילחם בהפצת פייק ושיח שנאה נגד ישראל ברשתות החברתיות. בהחלטה נקבע כי במידת הצורך ניתן יהיה למנות את ראש המערך בפטור ממכרז.

במשרד החוץ כבר היום ישנו אגף דיפלומטיה ציבורית שאחראי על קידום האינטרסים הישראליים בתקשורת. עכשיו יהיה גם ראש מערך שימונה בסבירות גבוהה בפטור ממכרז.

