ארה"ב, קטר ומצרים צפויות להגיש השבוע הצעה לעסקה כוללת לסיום המלחמה

ההצעה צפויה לכלול את שחרור כל החטופים, סיום המלחמה וקידום ממשל בעזה. בסביבת נתניהו אמרו: אפשר לעצור את התמרון לטובת עסקה אמיתית, אבל אין כזו כרגע. במקביל, השר דרמר צפוי להגיע לארה"ב ולשוחח עם בכירי ממשל טראמפ

ארה"ב, קטר ומצרים צפויות להגיש השבוע הצעה חדשה לעסקה בין ישראל וחמאס שתכלול את שחרור כל החטופים, סיום המלחמה וקידום ממשל בעזה. מ⁠סביבת נתניהו נמסר: אפשר לעצור את התמרון לטובת עסקה אמיתית, אבל אין כזו כרגע.

במקביל, ראש צוות המשא ומתן ומקורבו של נתניהו, השר רון דרמר, צפוי להגיע לארה"ב השבוע ולשוחח עם בכירי ממשל טראמפ. אתמול, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשיחות בין ישראל וחמאס להשבת החטופים והפסקת הלחימה בעזה. "אנחנו במשא ומתן עמוק עם חמאס. זו בחירה של ישראל. אם לא נוציא את כולם עכשיו זה יהיה מאוד רע. יש 32 אנשים מתים. יש 20 חטופים חיים, אבל אני חושב שכמה מהם מתו לאחרונה, כך שמעתי".

כמו כן, פורסם אמש כי צה"ל והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ניסו לשכנע את הדרג המדיני להביא להסכם שישחרר את כל החטופים כדי לאפשר את הכרעת חמאס בעזה ללא מגבלות.

השלבים הבאים בכיבוש עזה: פינוי אוכלוסייה והפצצת בניינים

צה"ל החל לתקוף מהאוויר מטרות בעיר עזה, לפני שיתחיל בכיבוש העיר עזה כפי שהחליט הקבינט. מטרתו של צה"ל היא להתריע לאוכלוסייה על כך שהתמרון צפוי להתחיל, ולגרום לה לעזוב את העיר.

פיצוץ הבניינים הוא השלב הראשון במבצע לכיבוש העיר עזה. המטרה: להעביר מסר לאוכלוסייה לנוע לדרום הרצועה

בהמשך, צה"ל צפוי לכתר את העיר ולהתחיל בתמרון. בתוך כך, מוקדם יותר היום אמר אחיו של החייל החטוף מתן אנגרסט: "קיבלנו מידע מאיש מודיעין בכיר שצה"ל יפעל באזור שייתכן שמתן מוחזק בו - ואי אפשר לערוב לביטחונו". אותו גורם הוסיף כי אי אפשר להבטיח שצה"ל לא יפגע בטעות במקום בו מתן, או חטופים אחרים מוחזקים.