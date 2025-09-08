גורמים באוצר נגד וסרלאוף: לא קוצץ תקציב ממשרדו, זה ספין

גורמים במשרד האוצר אמרו לכאן חדשות כי שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי שיקר כאשר טען שקוצץ תקציב ממשרדו, וקראו לו להוכיח את טענותיו, ולהציג את ההעברות התקציביות

גורמים בכירים במשרד האוצר תקפו את שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, ואמרו כי הוא שיקר בטענתו כי היה קיצוץ של מאות מיליוני שקלים מתקציב משרדו, וכי דבריו הם ספינים פוליטיים חסרי בסיס. כך פורסם הבוקר (שני) לראשונה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

אותם גורמים אמרו לכאן חדשות כי לא ניתן להעביר סכומים אלה ללא אישור בוועדת הכספים ותנועות תקציביות רשומות, ובעקבות כך קראו לשר וסרלאוף להוכיח את טענותיו אם אכן המעשים נעשו, ולהציג את ההעברות התקציביות.

עוד מסרו אותם גורמים כי תמוה שהשר וסרלאוף לא שטח את טענותיו בעניין עד כה, והעלה אותם רק לאחר שהועבר תקצוב למשרד לביטחון לאומי עבור תקצוב אבטחת מוסדות החינוך. זאת לאחר שגם במקרה המדובר נטען כי נלקח תקציב ממשרדו של השר בן גביר.



אתמול תקף שר הנגב והגליל את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בטענה כי לאחר פרישת שרי עוצמה יהודית מהממשלה בתחילת השנה, באוצר קיצצו מאות מיליוני שקלים מתקציב משרדו. וסרלאוף הודיע כי בתגובה, הוא וחברי עוצמה יהודית יצביעו נגד הגדלת הגירעון הממשלתי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ. יונתן זינדל, פלאש 90

בריאיון לבנימיני וגואטה בכאן רשת ב אמר וסרלאוף: "השר סמוטריץ' יש לו כל מיני דברים שהוא מחביא שם תקציבים. אני מכיר כמה דברים שקרו. הוא לא סופר אותנו. לא רק אותי. שאלתי בממשלה האם יש שר שמסתדר עם סמוטריץ? אף אחד לא הרים את היד".

בסביבתו של סמוטריץ הגיבו לדברי וסרלאוף בישיבת הממשלה על כך ש"אף שר לא מסתדר עם סמוטריץ" ואמרו כי שר האוצר קשוב לשרים, וכדוגמא ציינו כי למרות שדווח כי השר חיים כץ טען בישיבה שהוא מתקשה להשיג מענה מסמוטריץ, הם משוחחים ואף נפגשו לאחרונה בישיבה הנוגעת לתקצוב בית החולים סורוקה.