עוצמה יהודית נגד סמוטריץ': "נתנגד להגדלת הגירעון. התקציב לא של אבא שלו"

השר יצחק וסרלאוף תקף את שר האוצר וטען כי לאחר ששרי מפלגתו פרשו מהממשלה מוקדם יותר השנה, באוצר קיצצו מאות מיליוני שקלים ממשרד הנגב והגליל. גורמים במשרד האוצר הגיבו: "לא קוצץ שקל, הוא רוצה לסחוט כספים קואליציוניים"

עוצמה יהודית נגד סמוטריץ': "התקציב לא של אבא שלו"

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף תקף הבוקר (ראשון) את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בטענה כי לאחר פרישת שרי עוצמה יהודית מהממשלה בתחילת השנה, באוצר קיצצו מאות מיליוני שקלים מתקציב משרדו. וסרלאוף אמר כי בתגובה, הוא וחברי עוצמה יהודית יצביעו נגד הגדלת הגירעון הממשלתי.

ברשת X כתב השר: "כשפרשנו מהממשלה, בצלאל סמוטריץ' עשה מעשה מכוער מאוד. הוא לקח מאות מיליוני שקלים שהיו מיועדים למשרד הנגב והגליל והעביר אותם לכל מני דברים שהשד יודע מה עשה איתם. כשחזרנו לממשלה, העברתי לו מסר שהתקציב הזה הוא לא של אבא שלו ולכן אני דורש שיחזיר אותו מיד".

השר המשיך: "הוא כהרגלו, שם עליי פס מהמקפצה. המקפצה היא לא עליי כמובן, היא על התושבים שגרים באזורים הכי מוחלשים. תושבים ששנים הופקרו משל היו החצר האחורית של המדינה. המשרד שלי יצטרך לקצץ בתוכניות בסיסיות למען תושבי הנגב והגליל כדי להאכיל את הקומבינות של שר האוצר".

לדבריו, "בן גביר הנחה את שרי עוצמה יהודית להתנגד להצבעה על הגדלת הגרעון היום בממשלה עד שיתוקן העוול הנוראי והבלתי מוסרי שנעשה כאן". בפנייה לשר האוצר כתב: "בצלאל, אתה רוצה לעשות פוליטיקה? תנסה לקחת קרדיטים על הפרויקטים של המשרד שלי מצידי אבל שחרר לתושבים את הכסף שמגיע להם. אל תגזול את כבשת הרש".

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

גורמים בכירים במשרד האוצר מכחישים את טענותיו של וסרלאוף וטוענים כי "לא קוצץ אף שקל" כשהשרים פרשו. עוד נטען כי הסעיף היחיד שקוצץ במהלך השנה הנוכחית הגיע בעקבות ניהול כושל של כספי אבטחת מוסדות החינוך במשרד לביטחון לאומי.

במשרד האוצר אף תקפו את וסרלאוף, וטענו כי הוא "רוצה לסחוט כספים קואליציוניים", מכיוון שלאחר הפרישה והחזרה במפלגה חתמו על הסכמים חדשים.