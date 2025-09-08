אבו מאזן: "על חמאס למסור לנו את נשקו, רוצים מדינה מפורזת"

במהלך פגישתו עם שרת החוץ של בריטניה אמר יו"ר הרשות כי "אין שלטון לחמאס ביום שאחרי המלחמה". הוא הביע את הערכתו כלפי העמדה הבריטית בסוגיית המלחמה וההחלטה להכיר בפלסטין לקראת עצרת האו"ם

אבו מאזן: "על חמאס למסור את נשקו, רוצים מדינה מפורזת"

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן אמר הערב (שני) כי על חמאס למסור את נשקו ביום שאחרי המלחמה בעזה. "אין שלטון לחמאס ביום שאחרי, והוא ימסור את נשקו לרשות הפלסטינית, כי אנחנו רוצים מדינה מפורזת מנשק", אמר אבו מאזן במהלך פגישתו עם שרת החוץ של בריטניה איווט קופר.

פגישתם של השניים עסקה, לפי הודעת הרשות, בהתפתחויות בשטחים וביחסים בין בריטניה לפלסטינים. אבו מאזן הביע את הערכתו לעמדת ממשלת בריטניה, שקוראת להפסקת אש מיידית ולהכנסת סיוע לרצועה, וכן להתנגדותה של הממשלה הבריטית להתנחלויות ולאלימות מתנחלים.

יו"ר הרשות הביע את הערכתו גם כלפי "ההחלטה ההיסטורית של בריטניה" להכיר במדינה פלסטינית לקראת העצרת הכללית של האו"ם, שאותה כינה "תיקון לעוול היסטורי ופתיחת אופק חדש לעבר שלום". לדבריו, בראש סדר העדיפויות הפלסטיני עומדת הפסקת אש מיידית בעזה, הכנסת סיוע מיידית, שחרור החטופים והאסירים הפלסטינים, נסיגה של "כוחות הכיבוש", שיקום הרצועה והעברתה לשליטת הרשות הפלסטינית.