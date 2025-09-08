מקורות בחמאס: "פתוחים לבחינת ההצעה האמריקנית, ללא הקשחת עמדות"

בסעודיה דווח כי בארגון הטרור כי ההסכם החדש לעצירת המלחמה והשבת החטופים מכיל "תנאים צודקים שעונים על דרישות העם הפלסטיני"

גורמים בחמאס התייחסו היום (שני) להצעה האמריקנית שעברה את אישור ישראל - הנוגעת לעצירת המלחמה בעזה. בחמאס טענו כי היא "מכילים מלכודות ומוקשים שצריך לפרק, היות שהם מכילים תנאים צודקים שעונים על דרישות העם הפלסטיני, ובראשם סיום המלחמה - וזו הסוגייה עליה מתמקדים חמאס והפלגים הפלסטינים".

המקורות הוסיפו, בדבריהם לעיתון "א-שרק אל-אווסט" שבבעלות סעודית, כי הם פתוחים לבחינת "כל מה שמוצג בפניהם, ללא הקשחת עמדות שעלולה לסבך את המצב יותר".

הגורמים בחמאס תיארו את ההצעה, שנחשפה לראשונה בכאן 11, בתור "רעיונות שצריך לערוך ולפתח, במסגרת שיח שמתנהל עם גורמים שונים ובהם המדינות המתוווכות מצרים וקטר, וכן גורמים נוספים, בניסיון להגיע למתווה שלם שכולל מענה לדרישות כולם, באופן שיבטיח את סיום המלחמה הזו בצורה סופית".

הגורמים בחמאס מסרו כי ה"רעיונות" אכן כוללים שחרור של כלל החטופים בבת אחת וביום הראשון, אך מבהירים כי מדובר בעניין "קשה", ומסרו כי צריך שיהיו ערבויות לכך שכוחות צה"ל ייסוגו אל הקווים של סיום הפסקת האש של ינואר, ושלאחר מכן יתנהל מו"מ על סיום המלחמה, שטראמפ עצמו יהיה ערב לסיומה, ולאחר מכן נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מכל חלקי הרצועה.

הגורמים הבהירו כי חמאס לא מסוגל לשחרר את החטופים החיים והמתים ביום אחד, היות שחלק מהחטופים החללים נמצאים באזורים שקשה לגשת אליהם, ויש צורך להפסקת אש כדי שגופותיהם יחולצו על ידי הארגון. יחד עם זאת, הם מסרו כי ארגון הטרור מוכן לשחרר "מספר גדול של חטופים חיים ביום הראשון, ואת כל החטופים החיים והמתים ביום נוסף שיוסכם לגביו".

עוד מסרו הגורמים בחמאס כי הרעיונות שהוצגו "אינם כוללים נסיגה של צה"ל מציר פילדלפי ומדרך סלאח א-דין" ולא פתיחה מחדש של מעבר רפיח, שתי דרישות של חמאס, וכן דורש ערבויות לכך שישראל לא תחדש את הלחימה לאחר מכן.

המקורות אישרו כי ישנם כמה גורמים "שעוסקים בתיווך באופן ישיר או עקיף, בין אם מול ישראל או ארצות הברית, כולל מדינות שונות ואנשים שונים, למען הצלחת כל המאמצים", כאשר ככל הנראה כוונתם בין השאר לישראלי גרשון בסקין, שסירב לענות לעיתון, שניסה ליצור עימו קשר.