ישראל תקפה בדוחה בירת קטר: "ניסיון לחסל את צמרת חמאס"

שידור ישיר בכאן 11

ישראל תקפה היום (שלישי) בדוחה, בירת קטר, במטרה לחסל גורמים בצמרת הנהגת חמאס בחו"ל. ערוץ אל-ערבי הקטרי דיווח כי המבנה שהותקף הוא משרדו של בכיר הארגון חליל אל-חיה. על פי דיווחים רבים, אל-חיה חוסל בתקיפה.

גורם ביטחוני אישר כי מדובר בפעולה ישראלית שבה נעשה ניסיון לחסל כמה מבכירי חמאס, וגורם ישראלי בכיר הצהיר כי התקיפה "הייתה נגד הבכירים ביותר בארגון". בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי מקור הפיצוצים ב"פעולת תגמול נגד הנהגת חמאס ובכירים בארגון". בסוף החודש שעבר איים שר הביטחון ישראל כ"ץ על הנהגת חמאס חו"ל, שרוב חבריה שוהים בדוחה.

לפי גורם בכיר בחמאס, שצוטט ברשת אל-ג'זירה, צוות המשא ומתן של חמאס הותקף במהלך פגישה בדוחה שבה דן הארגון במתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להפסקת אש בעזה.

חליל אל ח'יה החליף את איסמעיל הנייה ,שחוסל בסוף חודש יולי 2024 בפעילות ישראלית באיראן. הוא מחזיק תיק המשא ומתן ועמד בקשר ישיר עם גורמים אמריקניים. בעבר פורסם בכאן חדשות כי הוא נפגש בארבע עיניים עם אדם בוהלר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

צה"ל ושב"כ מסרו בעקבות התקיפה הודעה משותפת רשמית, שלפיה הארגונים, באמצעות חיל האוויר, "תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס".

"חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח 7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף", מסרו צה"ל ושב"כ.