מבצע "פסגת האש"

ישראל תקפה בדוחה בירת קטר: "ניסיון לחסל את צמרת חמאס"

ישראל תקפה בקטר: "ניסיון לחסל את צמרת חמאס"
גורם ביטחוני אישר: הפעולה ישראלית • היעדים: בכירי חמאס חו"ל, בהם חליל אל חיה, שעל פי דיווחים חוסל בתקיפה • גורם בארגון לרשת אל-ג'זירה: צוות המו"מ הותקף בעת שדן במתווה טראמפ להפסקת אש
מחבר עומר שחר
  • עומר שחר
  • גיא מעיין
  • אנסטסיה סטוקנוב
Getting your Trinity Audio player ready...
פיצוצים בדוחה בירת קטר
פיצוצים בדוחה בירת קטר צילום: -

שידור ישיר בכאן 11

ישראל תקפה היום (שלישי) בדוחה, בירת קטר, במטרה לחסל גורמים בצמרת הנהגת חמאס בחו"ל. ערוץ אל-ערבי הקטרי דיווח כי המבנה שהותקף הוא משרדו של בכיר הארגון חליל אל-חיה. על פי דיווחים רבים, אל-חיה חוסל בתקיפה. 

גורם ביטחוני אישר כי מדובר בפעולה ישראלית שבה נעשה ניסיון לחסל כמה מבכירי חמאס, וגורם ישראלי בכיר הצהיר כי התקיפה "הייתה נגד הבכירים ביותר בארגון". בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי מקור הפיצוצים ב"פעולת תגמול נגד הנהגת חמאס ובכירים בארגון". בסוף החודש שעבר איים שר הביטחון ישראל כ"ץ על הנהגת חמאס חו"ל, שרוב חבריה שוהים בדוחה. 

לפי גורם בכיר בחמאס, שצוטט ברשת אל-ג'זירה, צוות המשא ומתן של חמאס הותקף במהלך פגישה בדוחה שבה דן הארגון במתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להפסקת אש בעזה.  

חליל אל ח'יה החליף את איסמעיל הנייה ,שחוסל בסוף חודש יולי 2024 בפעילות ישראלית באיראן. הוא מחזיק תיק המשא ומתן ועמד בקשר ישיר עם גורמים אמריקניים. בעבר פורסם בכאן חדשות כי הוא נפגש בארבע עיניים עם אדם בוהלר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

צה"ל ושב"כ מסרו בעקבות התקיפה הודעה משותפת רשמית, שלפיה הארגונים, באמצעות חיל האוויר, "תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס".

"חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח 7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף", מסרו צה"ל ושב"כ. 

עוד בנושא

יו

אבו מאזן: "על חמאס למסור את נשקו, רוצים מדינה מפורזת"

הפגנה למען חטופים

שר החוץ סער: "ישראל אמרה 'כן' להצעת טראמפ לעסקה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • עטיפת Axis: Bold as Love
    האיש והגיטרה החשמלית: 55 שנים ללכתו של ג'ימי הנדריקס
  • הבלתי מאוזנים
    אפשר להיות פמיניסטית ועדיין לבקש בן זוג עשיר?
  • האב חטף את ילדיו ליער בעקבות סכסוך גירושין, נתפס - ונורה למוות
    אחרי 4 שנים של מצוד: האב שחטף את ילדיו נתפס בניו זילנד
  • שיר אחד עונה 2 | פרק 5 - ריקי גל: "היי שקטה"
    כאילו אין בהן דופי: הטקסט שהפגיש בין ריקי גל ורחל שפירא
  • שלמה ארצי
    אלה האמנים שישתתפו בטקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר

אולי יעניין אותך