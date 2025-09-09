ארה"ב עודכנה על התקיפה בדוחה; משרד רה"מ: "יוזמה ישראלית"

המבצע נוהל מחמ"ל המבצעים של שב"כ, נתניהו וכ"ץ נכחו • בקטר ובמדינות נוספות גינו: "תקיפה פחדנית והפרה של החוק הבין-לאומי" • גורם ביטחוני: "עיקר המשקל עובר לראש הזרוע הצבאית - אחד מאחרוני בכירי חמאס ששרדו"

בארצות הברית עודכנו על ידי ישראל על התקיפה האווירית של צה"ל נגד בכירי חמאס בדוחה שבקטר, כך נודע הערב (שלישי) לכאן חדשות. ממשרד ראש הממשלה נמסר: "הפעולה היום נגד ראשי הטרור הבכירים של חמאס הייתה עצמאית לחלוטין. ישראל יזמה אותה, ניהלה אותו ומקבלת על עצמה את מלוא האחריות". לפי דיווחים, קטר הקפיאה את שיחות המו"מ.

מבצע "פסגת האש" נוהל מחמ"ל המבצעים המיוחדים של שב"כ במרכז הארץ, ונכחו בו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ ובכירים נוספים באגף המודיעין. הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד חיל האוויר אלוף תומר בר נכחו בבור של חיל האוויר. סך הכל הטילו המטוסים 10 חימושים בדוחה.

המבצע בוצע על ידי החטיבה לסיכול טרור מקרב יעדים פלסטינים בחו"ל והיחידה המבצעית. גורם ביטחוני: "הבטחנו שנגיע לכל אדריכלי טבח 7 באוקטובר - ואנחנו פועלים בנושא. לא משנה מי יעמוד כעת בראש חמאס-חוץ, עיקר המשקל עובר כרגע לעז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית ואחד מאחרוני בכירי חמאס ששרדו עד עתה".

גינויים לתקיפה בדוחה: "המשך התוקפנות הברברית הישראלית"

בתוך כך, התקיפה החריגה הביאה לגינויים ממספר מדינות. מאג'ד אל-אנסארי, דובר משרד החוץ הקטרי, מסר: "קטר מגנה בחריפות את התקיפה הישראלית הפחדנית לעבר מבני מגורים בהם גרים מספר חברי הלשכה המדינית של חמאס בדוחה. התקיפה הנפשעת הזו מהווה הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי ואיום מסוכן לביטחון הקטרים ותושבי קטר".

בטורקיה התייחסו גם כן לתקיפה, וגינו אותה: "התקיפה מראה שישראל לא רוצה שלום, אלא בהמשך המלחמה. היא אימצה כמדיניות רשמית שלה טרור".

שר החוץ של ירדן איימן א-ספדי: "אנו מגנים נחרצות את התוקפנות הישראלית הפחדנית על קטר האחות, שמהווה הפרה בוטה לחוק הבין-לאומי, איום מסוכן לביטחון העם הקטרי ותושבי קטר, והמשך לתוקפנות הישראלית הברברית שמאיימת על ביטחון האזור ויציבותו".

באיחוד האמירויות התייחסו: "ביטחון מדינות המפרץ אינו ניתן לחלוקה, אנחנו עומדים בלב אחד עם קטר האחות, ומגנים את התוקפנות הישראלית הבוגדנית ששמה אותה למטרה, ומדגישים את הסולידריות המוחלטת שלנו אל מול המתקפה הזו. שאללה ישמור על קטר, הנהגה ועם, וישמור על מדינות המפרץ הערבי".

גם בסעודיה הצטרפו, ומשרד החוץ פרסם הודעה רשמית: "סעודיה מגנה ומוקיעה בחומרה את התקיפה הישראלית הבוטה בקטר ואת הפרת הריבונות הקטרית".

ראש הלשכה המדינית של המורדים החות'ים בתימן מהדי אל-משאט גינה את "התוקפנות" הישראלית על "מטה צוות המו"מ הפלסטיני" בבירה הקטרית דוחה, ומסר כי מה שאירע בדוחה מוכיח כי "אין שלום ואין יציבות באזור, בהימצאות ישות האויב הציוני".