נפסל מינויו של מועמד סמוטריץ' לממונה על התקציבים

ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה פסלה היום (רביעי) את מינויו של המועמד שמינה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתפקיד הממונה על התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר.

לדברי גורמים בממשלה, הרקע לפסילת המינוי הוא הבחירה במועמד גבר, כששר האוצר כבר ספג ביקורת בעבר על כך שאינו ממנה נשים לתפקידי מפתח.

הסדר ניגוד העניינים של פרוזנפר נחשב נרחב במיוחד לנוכח העובדה שהוא מיועד להגיע לתפקיד מהשוק הפרטי ומפעילותו כאיש עסקים - ולא מהמגזר הציבורי. עם זאת, ההסדר אושר על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה. גורמים בממשלה מעריכים כי המינוי יובא לאישורה של היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה חרף החלטת ועדת המינויים, מאחר שמדובר בוועדה ממליצה ולא מכריעה.