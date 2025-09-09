ספרד אוסרת על סמוטריץ' ובן גביר להיכנס לשטחה

משרד החוץ הספרדי הצטרף לשורת מדינות שהטילו הגבלות על שרי האוצר והביטחון הלאומי, בטענה כי השניים "מסיתים לאלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון"
מחבר סולימאן מסוודה
סמוטריץ' ובן גביר
סמוטריץ' ובן גביר צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

משרד החוץ בספרד הודיע היום (שלישי) כי הכניס את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לרשימת האנשים האסורים בכניסה למדינה.

בחודשים האחרונים הודיעו כמה מדינות על סנקציות נגד שרי הביטחון הלאומי האוצר, בטענה כי השניים "מסיתים לאלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון".

ממשלת הולנד אסרה את כניסתם של שרי הביטחון הלאומי והאוצר לשטחה. בהולנד אף איימו לפגוע בהסכמי "הורייזן" ובהסכמי הסחר של ישראל עם האיחוד האירופי.

אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, נורווגיה ובריטניה הודיעו על הטלת עיצומים נגד השרים, הכוללים איסור כניסה למדינה והקפאת נכסיהם, אם קיימים כאלה. 

