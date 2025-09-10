ראש ממשלת קטר תקף את נתניהו - ואיים: "תהיה תגובה למתקפה"

בריאיון לרשת CNN אמר אאל תאני כי הוא מקווה ל"תגובה קולקטיבית" יחד עם שותפות באזור. יורש העצר הסעודי הבטיח: "נעשה שימוש בכל משאבינו כדי לתמוך בתגובה הקטרית נגד ישראל"

ראש ממשלת קטר תקף את נתניהו - ואיים: "תהיה תגובה"

ראש ממשלת קטר אאל תאני אמר הערב (רביעי) בריאיון לרשת CNN האמריקנית כי הוא מקווה ל"תגובה קולקטיבית" לתקיפה הישראלית בבירה דוחה אתמול. "תהיה תגובה והיא תקרה מהאזור. מתקיימות התייעצויות ודיונים עם שותפות באזור לגבי פרטיה", הוסיף.

"נתניהו חייב לעמוד לדין", תקף. "הוא זה שמבוקש על ידי בית הדין הבין-לאומי. הוא מנסה להטיף על חוקי מלחמה בזמן שהוא מפר כל חוק בין-לאומי".

מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, אמר היום כי ארצו מוכנה לעשות שימוש בכל משאביה כדי לתמוך בתגובה הקטרית לישראל. משום שלקטר אין טילים בליסטיים, תגובה צבאית מצדה יכולה לעשות שימוש במטוסי קרב, שייאלצו לעבור בשמיהן של סעודיה וירדן.

אל תאאני סירב לחשוף מידע על תוצאות התקיפה, שכוונה נגד ראשי חמאס חו"ל. "עד כה אין הצהרה רשמית", אמר. לדבריו, קצינים קטריים נפצעו במתקפה הישראלית והם נמצאים במצב קריטי.

לגבי תפקידה של קטר כמתווכת במשא ומתן בין ישראל לחמאס אמר אל תאאני כי ראש הממשלה נתניהו "בזבז את הזמן של קטר בהתנהלות במשא ומתן". הוא הוסיף כי האמירות בוחנת מחדש את "כל הנוגע לתפקידה וכמתווכת ולעתיד חמאס בקטר". לדבריו, "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס, ועתיד המפרץ כולו בסכנה. הוא גם חיסל כל תקווה עבור החטופים".