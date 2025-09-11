יועז הנדל עוקץ את ליברמן ומבטיח: "לא רוצים להתחבר לאף אחד"

במפגש עם תומכים נשאל על אפשרויות החיבור עם מפלגת הימין-מרכז. הוא השיב כי "כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הוא עשה מאז 7 באוקטובר כדי להגן על מדינת ישראל, והאם הוא עשה או קשקש"

השר וחבר הכנסת לשעבר ד"ר יועז הנדל, מייסד תנועת המילואמניקים שהחלה בהליכי רישומה כמפלגה, התייחס לאפשרות שמפלגתו תתחבר למפלגת מרכז-ימין אחרת ואמר כי אין כוונה כזאת. כך נשמע בהקלטות שפורסמו הבוקר (חמישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

במהלך המפגש, נשאל הנדל על ידי אדם מהקהל: "שמעתי את ליברמן מלכלך עליך ברדיו. למה ככה? במקום שתתחברו כולכם עם ליברמן, בנט ויוסי כהן?". לכך, השיב הנדל: "כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הוא עשה מאז 7 באוקטובר כדי להגן על מדינת ישראל, והאם הוא עשה או קשקש. הסיבה שאנחנו לא רוצים להתחבר לאף אחד היא כי אנחנו לא מאמינים שבזה שנהיה חלק מהמערכת נפתור את בעיות היסוד של ישראל".

על העקרונות המנחים אותו בבניית רשימת המפלגה שטרם פורסבה, אמר: "האנשים היחידים שאני מאמין בהם זה האנשים שהיו לצידי במלחמה. אני לוקח אנשים חסרי ניסיון פוליטי כי האנשים עם הניסיון הפוליטי הביאו אותנו ל-7.10".

כזכור, הליכי רישום "מפלגת מילואימניקים" בראשות הנדל החלו לפני כחודש. המצע שמציע הנדל למפלגתו יחייב גיוס כתנאי לזכויות סוציאליות ואפילו לזכות הצבעה.