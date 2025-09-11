נתניהו נגד ראש ממשלת ספרד: "איום ג'נוסיידי נגד המדינה היהודית"

רה"מ תקף את פדרו סנצ'ז אחרי שאמר כי ארצו "לא תחדל מלנסות לעצור את התוקפנות הישראלית". לאחרונה הכריזה על שורת סנקציות נגד ישראל ואף החזירה את שגרירת המדינה להתייעצות

נתניהו נגד ר"מ ספרד: "איום ג'נוסיידי על המדינה היהודית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (חמישי) את ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז ואמר כי הצעדים שנוקטת ארצו ואמירותיו האחרונות נגד ישראל מהווים "איום ג'נוסיידי נגד המדינה היהודית היחידה".

"מסתבר שהאינקוויזיציה הספרדית, גירוש היהודים מספרד והרצח ההמוני השיטתי של יהודים בשואה לא מספיקים עבור סנצ'ז", כתב נתניהו בציוץ בחשבון ה-X שלו.

אתמול אמר סנצ'ז במסיבת עיתונאים: "לספרד אין פצצות אטום, נושאת מטוסים וגם לא אספקת נפט. אנחנו לבדנו לא נוכל לעצור את התוקפנות הישראלית, אבל זה לא אומר שנחדל מלנסות".

מוקדם יותר השבוע הכריז ראש הממשלה הספרדי על על שורת סנקציות על ישראל בשל התמשכות המלחמה בעזה. בין היתר כוללים העיצומים אמברגו נשק מלא על ישראל, איסור כניסה למרחב האווירי ואיסור עגינה לכלים המובילים מיכליות דלק שמסייעות לצה"ל, הגדלת התקציב לאונר"א, איסור ייבוא סחורות מהתנחלויות ביהודה ושומרון ואיסור כניסה של "המעורבים באופן ישיר ברצח עם בעזה".

"העם היהודי סבל מדריפות ועוולות לאורך ההיסטוריה, ועל כן הוא זכאי למדינה משלו ולהרגיש בטוח", אמר סנצ'ז, והבהיר שמדינתו גינתה את הטרור של חמאס עוד מהיום הראשון למלחמה. "יחד עם זה", המשיך, "הגנה על אזרחים זה דבר אחד, והפצצה של בתי חולים והרעבת ילדים זה דבר אחר".

במהלך סוף השבוע נערכו בממשלת ספרד לאשר בבמועצת השרים שתתקיים מחר את חבילת הסנקציות נגד ישראל בתגובה למצב בעזה ומדיניות ההתנחלות בגדה המערבית.

שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה בחריפות והאשים את הממשלה הספרדית באנטישמיות. סער הודיע שבשיתוף עם שר המשפטים לוין הוחלט על החלת סנקציות אישיות על שתי בכירות בממשלת ספרד, שלא יורשו להיכנס לישראל וינותק איתן קשר.

אחרי ההאשמות מצד סער החליט מקבילו הספרדי להחזיר את שגרירת המדינה בישראל לספרד להתייעצויות. על פי דיווחים, הצעד ננקט בשל "האשמות מכפישות" של ממשלת נתניהו ובשל הצעדים הישראליים נגד השרות הספרדיות.