הרמז של ראש המוסד שקדם לניסיון חיסול צמרת חמאס והנימוק
באחת מישיבות הקבינט שקדמו לפעולה בקטר, התייחס לעיתוי הפעולה ואמר: "כשיש משא ומתן, אתה לא מחסל את מי שאתה מתנהל מולו" והדגיש: "עכשיו אין משא ומתן"
מחבר מיכאל שמש
חיים גולדברג, פלאש 90
צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

באחת מישיבות הקבינט האחרונות שקדמה לתקיפה הישראלית בקטר, רמז ראש המוסד דדי ברנע לאפשרות של חיסול צמרת חמאס - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. "כשיש משא ומתן, אתה לא מחסל את מי שאתה מתנהל מולו", אמר ראש המוסד, והדגיש: "עכשיו אין משא ומתן". בכך רמזד ברנע על תמיכתו בעיתוי התקיפה. באחת מישיבות הקבינט האחרונות רמז דדי ברנע לאפשרות לחיסול בכירי חמאס בחו״ל. הדברים של ברנע נאמרו עוד לפני מתווה טראמפ האחרון שהוצג ובזמן שלא התקיים מו"מ לשחרור החטופים.​

כפי שפורסם השבוע במהדורת כאן חדשות, גם ממלא מקום ראש שב"כ ש' תמך בפעולה, וראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אימצו את עמדתם. בניגוד לברנע, בכירי מערכת הביטחון והרמטכ"ל הסתייגו מעיתוי הפעולה בגלל מתווה העסקה לשחרור כל החטופים והפסקת המלחמה שעלה על הפרק בתיווך אמריקני. 

כזכור, שר החוץ גדעון סער אמר זמן קצר לפני התקיפה כי ישראל "אמרה כן" להצעה של הנשיא דונלד טראמפ לעסקת חטופים. המו"מ הופסק לחלוטין לאחר התקיפה בדוחה.

