האו"ם אישר את יוזמת צרפת וסעודיה הקוראת לפתרון שתי המדינות

העצרת הכללית של האו"ם אישרה היום (שישי) את ההצהרה שיזמו צרפת וסעודיה הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות. בהצעה תמכו 142 מדינות והתנגדו עשר, בהן ארצות הברית, ארגנטינה והונגריה.

ההצעה אושרה במסגרת ועידת ניו-יורק לפני כחודשיים, ומציגה צעדים להקמת מדינה פלסטינית. במסגרת ההצעה נוסח מסמך פעולה שנועד, לטענת יוזמיה, להתוות מסלול "בלתי הפיך" להקמת מדינה פלסטינית.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הגיב בחריפות להחלטה, ואמר כי היא חלולה, ומתעלמת לחלוטין מן המציאות. "ברור שמדובר בפרס לטרור ולא בצעד לשלום", דבריו.

סגניתו של השליח המיוחד למזרח התיכון שיצגה היום את ארצות הברית בעצרת הכללית אמרה כי ההצעה מהווה "מתנה לחמאס": "נוסח ההצעה עליה הצביעו היום ממשיכה אפילו לכלול שפה שתומכת במה שנקרא זכות השיבה, משמעותה המוות הדמוגראפי של ישראל כמדינה יהודית".

נשיא צרפת מקרון בירך על אישור ההצעה באו"ם: "יחד, אנחנו בונים נתיב בלתי הפיך לשלום במזרח התיכון. צרפת, סעודיה וכל שותפותיה יהיו בניו יורק כדי להפוך את ההצעה הזאת למציאות בכנס לפתרון שתי המדינות. עתיד אחר הוא אפשרי. שני עמים, שתי מדינות: ישראל ופלסטין שחיות אחת לצד השנייה בשלום ובביטחון".

משרד החוץ של הרשות הפלסטינית בירך על אימוץ התוכנית על ידי העצרת הכללית של האו"ם ברוב מוחץ. "אנו קוראים לכל המדינות שאימצו את התוכנית להפעיל לחץ על ישראל כדי שתביא להפסקת אש בעזה, עצירת הרעב, מניעת עקירה בכפייה של פלסטינים, שחרור האסירים ובני הערובה, וכן להפעיל את כל הכלים כדי להביא לסיום הכיבוש הקולוניאלי הישראלי, מתן הזכויות הלגיטימיות לעם הפלסטיני, וביצוע פיתרון שתי-המדינות", לשון תגובת משרד החוץ.