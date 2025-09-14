כפי שפורסם בכאן חדשות

הממשלה לא חוזרת בה מהדחת היועמ"שית: מוכנה "תחת מחאה" לפנות לוועדת גרוניס

הממשלה לא חוזרת בה מהדחת היועמ"שית
בהודעת הממשלה נכתב כי היא מוכנה לקיים דיון בהצעתו של בג"ץ להחזיר הליך הפיטורים לוועדת גרוניס - בתנאי שזו תקבל החלטה תוך שבועיים ובתנאי שהיא תתכנס ללא שר משפטים ויועמ"ש לשעבר
מחבר תמר אלמוג
Getting your Trinity Audio player ready...
שר המשפטים יריב לוין, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה
שר המשפטים יריב לוין, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה צילום: פלאש 90

הממשלה הגישה הלילה (ראשון) לבג"ץ הודעה בעתירות העוסקות בהדחת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

כפי שפורסם לראשונה בכאן חדשות, הממשלה הבהירה לבג"ץ כי היא אינה חוזרת בה מהחלטתה להדיח את היועמ"שית. בתגובה שהוגשה לבג"ץ, רגע לפני הדדליין, השרים יריב לוין ועמיחי שיקלי החתומים על הבקשה, טענו כי הצו שהוציא בג"ץ מנוגד לחוק, לרעיון הדמוקרטי של בחירה ולתקנת המדינה והציבור.

עם זאת, נכתב, כי הממשלה מוכנה "משיקולים מעשיים ותחת מחאה" לקיים דיון מהיר באפשרות ההדחה דרך ועדת גרוניס. אבל - הממשלה מתנה זאת: כלומר, שהוועדה תוכל לפעול ללא נציג ממשלה (שר משפטים לשעבר) ואם ההליך יוכל להסתיים תוך שבועיים מפניית הממשלה לוועדה.

בתגובה לבג"ץ, שהורה לא לפגוע במעמד היועצת בינתיים, הממשלה מתייחסת אל היועמ"שית כעו"ד בהרב-מיארה ולא כיועצת. כך לדוגמה, נכתב: "לא ברור מדוע ביהמ"ש מבקש להחיל על הממשלה כללים שהוא איננו מחיל על עצמו. צווים אלה מבטאים החלת סטנדרט כפול על הממשלה הנוכחית ביחס לעו"ד בהרב-מיארה".

בתגובה להודעת הממשלה, ממובילי המחאה למען הדמוקרטיה - שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור נמסר: "תגובתה של ממשלת ׳חמאס הוא נכס׳ הלילה לבג״צ מזכירה לכולנו שמדובר בממשלת פושעים ששמה ללעג ולקלס את החוק בישראל על ידי ניסיון עלוב ומסוכן לעוות את תהליכי קבלת ההחלטות והמנהל התקין".

עוד בנושא

גלי בהרב מיארה, ארכיון

הממשלה לא צפויה לפנות לוועדת איתור עבור הדחת היועמ"שית

שר המשפטים יריב לוין, היועמ

בג"ץ לממשלה: חזרו בכם מהדחת היועמ"שית; לוין תקף: אבסורד

תגיות |
בחירת העורכת
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה
  • וויטני יוסטון באצטדיון וומבלי בלונדון, 1988
    הלהיט של וויטני יוסטון שקיבל גרסה חדשה - בקולה
  • גורל אחד: האימהות של עידן ורון הכירו והתאחדו אחרי שבני הזוג נרצחו בנובה
    גורל אחד: האימהות שהכירו והתאחדו אחרי שילדיהן נרצחו יחד
  • "זו מחלה, זה ממכר"
    לא טניס וגם לא סקווש: שגעון הפאדל הגיע גם לישראל
  • רובוטים בקניון
    איך הקניות באינטרנט דווקא החזירו את כולנו לקניון?

אולי יעניין אותך