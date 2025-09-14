הממשלה לא חוזרת בה מהדחת היועמ"שית: מוכנה "תחת מחאה" לפנות לוועדת גרוניס

בהודעת הממשלה נכתב כי היא מוכנה לקיים דיון בהצעתו של בג"ץ להחזיר הליך הפיטורים לוועדת גרוניס - בתנאי שזו תקבל החלטה תוך שבועיים ובתנאי שהיא תתכנס ללא שר משפטים ויועמ"ש לשעבר

הממשלה הגישה הלילה (ראשון) לבג"ץ הודעה בעתירות העוסקות בהדחת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

כפי שפורסם לראשונה בכאן חדשות, הממשלה הבהירה לבג"ץ כי היא אינה חוזרת בה מהחלטתה להדיח את היועמ"שית. בתגובה שהוגשה לבג"ץ, רגע לפני הדדליין, השרים יריב לוין ועמיחי שיקלי החתומים על הבקשה, טענו כי הצו שהוציא בג"ץ מנוגד לחוק, לרעיון הדמוקרטי של בחירה ולתקנת המדינה והציבור.

עם זאת, נכתב, כי הממשלה מוכנה "משיקולים מעשיים ותחת מחאה" לקיים דיון מהיר באפשרות ההדחה דרך ועדת גרוניס. אבל - הממשלה מתנה זאת: כלומר, שהוועדה תוכל לפעול ללא נציג ממשלה (שר משפטים לשעבר) ואם ההליך יוכל להסתיים תוך שבועיים מפניית הממשלה לוועדה.

בתגובה לבג"ץ, שהורה לא לפגוע במעמד היועצת בינתיים, הממשלה מתייחסת אל היועמ"שית כעו"ד בהרב-מיארה ולא כיועצת. כך לדוגמה, נכתב: "לא ברור מדוע ביהמ"ש מבקש להחיל על הממשלה כללים שהוא איננו מחיל על עצמו. צווים אלה מבטאים החלת סטנדרט כפול על הממשלה הנוכחית ביחס לעו"ד בהרב-מיארה".

בתגובה להודעת הממשלה, ממובילי המחאה למען הדמוקרטיה - שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור נמסר: "תגובתה של ממשלת ׳חמאס הוא נכס׳ הלילה לבג״צ מזכירה לכולנו שמדובר בממשלת פושעים ששמה ללעג ולקלס את החוק בישראל על ידי ניסיון עלוב ומסוכן לעוות את תהליכי קבלת ההחלטות והמנהל התקין".