השר אלי כהן: במדינות ערב מברכים על התקיפה בקטר בחדרים סגורים

שר האנרגיה אמר בריאיון לכאן רשת ב': "ההחלטה לתקוף בקטר מוכיחה שלמדינת ישראל אין קווים אדומים לגבי מי שמנסה לפגוע בה". על מערכת היחסים עם ארצות הברית: "השותפות לא נפגעה"

"אמרתי לרה"מ - לא צריך את קטר כמתווכת; במדינות ערב מברכים על התקיפה בחדרים סגורים", כך אמר היום (שני) בחצי היום בכאן רשת ב' שר האנרגיה אלי כהן.

השר כהן אמר כי התקיפה בקטר לא הייתה טעות ואמר: "ההחלטה הזאת מוכיחה שלמדינת ישראל אין קווים אדומים לגבי מי שמנסה לפגוע בה, לגבי מי שדם יהודי על ידיו".

"אמרתי לא אחת שמבחינתנו, כל ראשי החמאס הם בני מוות. יש לראשי החמאס שתי אפשרויות: להיכנע ולשחרר את החטופים, או שאנחנו נרדוף אותם בכל מקום בעולם".

בנוגע לתפקידה של קטר במערכת הבין-לאומית אמר השר כהן: "קטר בסוף היום הרבה יותר קרובה לציר של האחים המוסלמים והיא לא יכולה לשחק בשני צידי המגרש. להיות ולשדר לגורמים מערביים מצד אחד, ומן הצד השני לתת מחסה לגורמי טרור כאלה ואחרים".

כשנשאל האם התקיפה פגעה ביחסים עם ארצות הברית השיב השר כהן: "אני לא חושב שהשותפות הזאת נפגעה. אני חושב ששמענו את הנשיא טראמפ ואת רוביו (שר החוץ) אומרים בכל מקום: חמאס הם בני מוות בכל מקום".