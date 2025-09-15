לאחר התקיפה בקטר: פסגת החירום הערבית יוצאת לדרך

בוועידה צפויים המנהיגים שהגיעו לדוחה לדון בהערכה מחודשת של היחסים עם ישראל ובמהלכי חרם אפשריים נגדה. ראש ממשלת קטר: "יש לנקוט בצעדים קונקרטיים נגד ישראל"

פסגת החירום הערבית–אסלאמית בעקבות התקיפה הישראלית בקטר, יוצאת היום (ראשון) לדרך בדוחה בהשתתפות שרי חוץ ממדינות ערב. לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודית, ששוחח עם כאן חדשות, בוועידה עלולים לעלות בין היתר נושאים כמו מהלכי חרם נגד ישראל והערכה מחדש של היחסים איתה.

ראש ממשלת קטר אמר כי יש לנקוט צעדים קונקרטיים בשטח בעקבות התקיפה הישראלית, אך בנוסח הצעת ההחלטה שהודלף לתקשורת הערבית עולה שאין צעדים פרקטיים על הפרק. באחד הסעיפים של הטיוטה שהודלפה נכתב כי התקיפה הישראלית ופעולותיה באזור מאיימות על ההסכמים הקיימים עם ישראל וההסכמים העתידיים.

לפי דיווח, סגן מזכ"ל הליגה הערבית, חוסאם זכי, לא שולל את האפשרות כי חלק ממדינות ערב ימנעו מהמטוסים הישראלים לעבור במרחב האווירי שלהן. בריאיון לערוץ אלג'זירה, הוסיף זכי: "אלו הם צעדים ריבוניים, כל מדינה יכולה לנקוט בצעדים הללו בדרך שלה, במסגרת החזון שלה, האילוצים שלה והאינטרסים הלאומיים שלה".

העיתון הלבנוני אל-אח'באר, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח שמצרים מנסה לגבש תמיכה של מדינות ערב סביב הרעיון של כוח ערבי משותף, במתכונת של כוח נאט"ו, שיהיה מסוגל לפעול כדי להגן על כל מדינה ערבית שנתונה בפני התקפה.

הסוגיות שעולות בשיחות מסדרון

סגן מזכ"ל הליגה הערבית, חוסאם זכי, הכחיש כי סוגיית ניתוק היחסים עם ישראל עלתה בפגישות הרשמיות של הפסגה הערבית. לדבריו: "הסוגיות הללו עולות תמיד בשיחות במסדרונות ולא בשיחות הפגישות הרשמיות".

בריאיון לערוץ אלג'זירה, הוסיף זכי: "בפגישות הרשמיות יש אווירה מסויימת ויש העדפה שתהייה הסכמה, ההסכמה היא דבר חשוב". זכי הבהיר, כי המדינות, המדינה המארחת או המדינה העומדת בראש הפסגה או מדינות רבות שמשתתפות בפסגה, לא מעוניינות שבפגישה יהיו חילוקי דעות או שידלוף מידע מפגישה שהיה בה פילוג.

אחרי ניסיון תקיפת בכירי חמאס בדוחה, ראש ממשלת קטר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, אמר בריאיון לרשת CNN האמריקנית כי הוא מקווה ל"תגובה קולקטיבית" לתקיפה הישראלית. "תהיה תגובה והיא תקרה מהאזור. מתקיימות התייעצויות ודיונים עם שותפות באזור לגבי פרטיה", הוסיף.

"נתניהו חייב לעמוד לדין", הוא תקף. "הוא זה שמבוקש על ידי בית הדין הבין-לאומי. הוא מנסה להטיף על חוקי מלחמה בזמן שהוא מפר כל חוק בין-לאומי".

מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, גיבה את קטר והוסיף כי ארצו מוכנה לעשות שימוש בכל משאביה כדי לתמוך בתגובה הקטרית לישראל. משום שלקטר אין טילים בליסטיים, תגובה צבאית מצדה יכולה לעשות שימוש במטוסי קרב, שייאלצו לעבור בשמיהן של סעודיה וירדן.