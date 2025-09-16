משק אוטרקי? בסביבת נתניהו טוענים: "מדובר בפליטת פה"

"נאום ספרטה" של נתניהו גרם אתמול לבהלה, תסכול וזעם ציבורי - להפתעתם של גורמים בממשלה. בסביבת רה"מ טענו: הוא התכוון למסר של עידוד; שר בממשלה מתח ביקורת: האמירה שלו גרמה לנזק

אחרי נאומו המטלטל על בידוד כלכלי בישראל, גורמים בסביבת ראש הממשלה טוענים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא תכנן להשתמש בביטוי "משק אוטרקי" בנאומו אמש. כך פרסמנו הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

האמירה של נתניהו, על פי גורמים בסביבתו, הייתה בגדר "פליטת פה". לטענתם, המסר שאליו התכוון היה עידוד לתעשיה הביטחונית הישראלית והצורך לייצר חימושים בארץ.

הדהוד דבריו המטרידים של נתניהו הפתיע את הממשלה, ולכן מאוחר יותר יצאה הבהרה מלשכתו. אך עדיין, שר בממשלה אמר לכאן חדשות: "האמירה של ראש הממשלה גרמה נזק, התיקון אחר כך לא מספיק".

כזכור, נתניהו אמר את הדברים הללו בכנס החשב הכללי של משרד האוצר אמש: "אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו נהיה חסומים בהיבט התעשייתי, לא רק במחקר ופיתוח אלא גם בייצור ממש. קודם כל נצטרך לפתח את היכולות שלנו להתמודד עם עצמנו".

ראש האופוזיציה לפיד תקף את דבריו: "זאת אמירה מטורפת. הבידוד אינו צו גורל, הוא תוצר של מדיניות שגויה וכושלת של נתניהו וממשלתו, הם הופכים את ישראל למדינת עולם שלישי ואפילו לא מנסים לשנות את המצב. ‏אפשר אחרת. ישראל יכולה לחזור להיות מצליחה, אהודה, עם כלכלת עולם ראשון משגשגת".