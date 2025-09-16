כאן רשת ב'

משק אוטרקי? בסביבת נתניהו טוענים: "מדובר בפליטת פה"

משק אוטרקי? בסביבת נתניהו טוענים: "מדובר בפליטת פה"
"נאום ספרטה" של נתניהו גרם אתמול לבהלה, תסכול וזעם ציבורי - להפתעתם של גורמים בממשלה. בסביבת רה"מ טענו: הוא התכוון למסר של עידוד; שר בממשלה מתח ביקורת: האמירה שלו גרמה לנזק
מחבר יערה שפירא
Getting your Trinity Audio player ready...
נתניהו הזהיר: נתניהו נכנסת לבידוד, נצטרך להסתגל לכלכלה סגורה
נתניהו הזהיר: נתניהו נכנסת לבידוד, נצטרך להסתגל לכלכלה סגורה צילום: כאן חדשות

אחרי נאומו המטלטל על בידוד כלכלי בישראל, גורמים בסביבת ראש הממשלה טוענים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא תכנן להשתמש בביטוי "משק אוטרקי" בנאומו אמש. כך פרסמנו הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. 

האמירה של נתניהו, על פי גורמים בסביבתו, הייתה בגדר "פליטת פה". לטענתם, המסר שאליו התכוון היה עידוד לתעשיה הביטחונית הישראלית והצורך לייצר חימושים בארץ.

הדהוד דבריו המטרידים של נתניהו הפתיע את הממשלה, ולכן מאוחר יותר יצאה הבהרה מלשכתו. אך עדיין, שר בממשלה אמר לכאן חדשות: "האמירה של ראש הממשלה גרמה נזק, התיקון אחר כך לא מספיק".

כזכור, נתניהו אמר את הדברים הללו בכנס החשב הכללי של משרד האוצר אמש: "אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו נהיה חסומים בהיבט התעשייתי, לא רק במחקר ופיתוח אלא גם בייצור ממש. קודם כל נצטרך לפתח את היכולות שלנו להתמודד עם עצמנו".

ראש האופוזיציה לפיד תקף את דבריו: "זאת אמירה מטורפת. הבידוד אינו צו גורל, הוא תוצר של מדיניות שגויה וכושלת של נתניהו וממשלתו, הם הופכים את ישראל למדינת עולם שלישי ואפילו לא מנסים לשנות את המצב. ‏אפשר אחרת. ישראל יכולה לחזור להיות מצליחה, אהודה, עם כלכלת עולם ראשון משגשגת".

עוד בנושא

כספים

ישראל תהיה יוון הבאה? כך ישפיע בידוד על הכלכלה

בנימין נתניהו ופדרו סאנצ'ס

בספרד שוקלים צעדים חריפים נגד ישראל: "ממשל נתניהו פושע"

תגיות |
בחירת העורכת
  • בחורה הולכת ביער
    מרגישים בסטרס? לטבע יש תרופה שתעזור לכם
  • מתים עליהם
    "עם אנשים רגילים אני מגמגם, עם שכולים אחרים אני שר"
  • צ'ארלי קירק
    בין חופש הביטוי לאלימות: מה צ'ארלי קירק מסמל?
  • לירי אלבג
    "אולי מחר יהיה נס": לירי אלבג בראיון חשוף על תקופת השבי
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה

אולי יעניין אותך