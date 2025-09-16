השר אליהו על הרמטכ"ל: "פקיד בכיר, הדרג המדיני קובע איך תתנהל המלחמה"

שר המורשת התייחס לפרסום כאן חדשות על הוויכוח בין הרמטכ"ל לדרג המדיני ב"הבוקר הזה" ברשת ב': "בסוף האחריות האמיתית היא על הדרג הנבחר, הוא מייצג את העם והוא קובע איך תתנהל המלחמה"

שר המורשת עמיחי אליהו שוחח הבוקר (שלישי) עם אריה גולן ב"הבוקר הזה" ברשת ב', והגיב לפרסום במהדורת כאן חדשות על הוויכוחים בין הרמטכ"ל לדרג המדיני במסגרת דיון ביטחוני שהתקיים טרם החל המבצע לכיבוש העיר הזה.

"אתה פקיד בכיר, אבל אתה תעשה מה שהדרג המדיני אומר לך. אתה יכול להתווכח כמה שאתה רוצה בחדרים סגורים, אבל במדינה דמוקרטית יש דרג נבחר ועליו האחריות. מותר לך כרמטכ"ל להעיר ולהתווכח אבל בסוף, אתה מבצע" אמר השר. הוא הוסיף כי "בסוף האחריות האמיתית היא על הדרג הנבחר, הוא מייצג את העם והוא קובע איך תתנהל המלחמה".

בהתייעצות ביטחונית לקראת כיבוש העיר עזה, אמר הרמטכ"ל אייל זמיר לראש הממשלה בנימין נתניהו: "תמצו את המגעים לעסקה. אני לא מבין למה ראש המוסד והשר דרמר פה. לכו תביאו עסקה", כך פורסם אתמול במהדורת הערב של כאן חדשות. לביקורת שנשמעה מצד הרמטכ"ל, השיב השר דרמר: "אתה לא מבין בדיפלומטיה".

העימות החריף בין הרמטכ"ל לשר דרמר בקבינט. זמיר צעק: "תמצו את המגעים לעסקת חטופים", השר השיב: "אתה לא מבין כלום בדיפלומטיה" | @roysharon11 עם הציטוטים מהדיון#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/BNM34wJA7T — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2025

הרטמכ"ל זמיר אמר לנתניהו ולדרג המדיני: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה. צריך לפעול לקדם עסקה חדשה". נתניהו השיב: "רוב ההערכות מראות שהתמרון בעזה יגביר את הלחץ על חמאס ויביא להכרעת המערכה". הרמטכ"ל חזר על עצמו ואמר: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון".

בדיון שהתקיים לקראת אישור התוכנית לכיבוש העיר עזה אמרו כל ראשי מערכת הביטחון שהפעולה תתארך מעבר למה שהדרג המדיני מתכנן ותימשך חודשים רבים, שבמהלכם ימותו חטופים ולא בהכרח יושגו מטרות המבצע.