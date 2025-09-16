השר אליהו על הרמטכ"ל: "פקיד בכיר, הדרג המדיני קובע איך תתנהל המלחמה"

השר אליהו על הרמטכ"ל: פקיד בכיר, הדרג המדיני קובע
שר המורשת התייחס לפרסום כאן חדשות על הוויכוח בין הרמטכ"ל לדרג המדיני ב"הבוקר הזה" ברשת ב': "בסוף האחריות האמיתית היא על הדרג הנבחר, הוא מייצג את העם והוא קובע איך תתנהל המלחמה"
מחבר אריה גולן
Getting your Trinity Audio player ready...
הרמטכ"ל אייל זמיר והשר עמיחי אליהו
הרמטכ"ל אייל זמיר והשר עמיחי אליהו צילום: יותנן סינדל, חיים גולדברג/פלאש 90

שר המורשת עמיחי אליהו שוחח הבוקר (שלישי) עם אריה גולן ב"הבוקר הזה" ברשת ב', והגיב לפרסום במהדורת כאן חדשות על הוויכוחים בין הרמטכ"ל לדרג המדיני במסגרת דיון ביטחוני שהתקיים טרם החל המבצע לכיבוש העיר הזה. 

"אתה פקיד בכיר, אבל אתה תעשה מה שהדרג המדיני אומר לך. אתה יכול להתווכח כמה שאתה רוצה בחדרים סגורים, אבל במדינה דמוקרטית יש דרג נבחר ועליו האחריות. מותר לך כרמטכ"ל להעיר ולהתווכח אבל בסוף, אתה מבצע" אמר השר. הוא הוסיף כי "בסוף האחריות האמיתית היא על הדרג הנבחר, הוא מייצג את העם והוא קובע איך תתנהל המלחמה". 

בהתייעצות ביטחונית לקראת כיבוש העיר עזה, אמר הרמטכ"ל אייל זמיר לראש הממשלה בנימין נתניהו: "תמצו את המגעים לעסקה. אני לא מבין למה ראש המוסד והשר דרמר פה. לכו תביאו עסקה", כך פורסם אתמול במהדורת הערב של כאן חדשות. לביקורת שנשמעה מצד הרמטכ"ל, השיב השר דרמר: "אתה לא מבין בדיפלומטיה".

הרטמכ"ל זמיר אמר לנתניהו ולדרג המדיני: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה. צריך לפעול לקדם עסקה חדשה". נתניהו השיב: "רוב ההערכות מראות שהתמרון בעזה יגביר את הלחץ על חמאס ויביא להכרעת המערכה". הרמטכ"ל חזר על עצמו ואמר: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון".

בדיון שהתקיים לקראת אישור התוכנית לכיבוש העיר עזה אמרו כל ראשי מערכת הביטחון שהפעולה תתארך מעבר למה שהדרג המדיני מתכנן ותימשך חודשים רבים, שבמהלכם ימותו חטופים ולא בהכרח יושגו מטרות המבצע.

עוד בנושא

השר רון דרמר, הרמטכ

הרמטכ"ל לדרמר בדיון: למה אתה פה במקום להביא עסקה?

השר עמיחי אליהו

"אם הרמטכ"ל גיבור מול איראן וחלש מול עזה - שיילך"

תגיות |
בחירת העורכת
  • בנק חדש נולד: בנק אש מבטיח לשתף את ההכנסות עם הלקוחות - האם הוא יצליח?
    "חשבנו לפזר כסף מהליקופטרים": בנק חדש נכנס לשוק
  • שאול קפה - פרק 1
    מסע בעקבות כוס הקפה שהישראלים הכי אוהבים | עם הספל
  • "ביישתם את ספרד": פרו-פלסטינים התפרצו למרוץ אופניים - כי ישראלים התחרו בו
    פרו-פלסטינים התפרצו למרוץ אופניים - כי ישראלים התחרו בו
  • האנה איינבינדר בטקס פרסי האמי, הלילה
    אמי 2025: השחקנית היהודייה זכתה וקראה "לשחרר את פלסטין"
  • בחורה הולכת ביער
    מרגישים בסטרס? לטבע יש תרופה שתעזור לכם

אולי יעניין אותך