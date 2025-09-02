עמיחי אליהו: "אם הרמטכ"ל גיבור מול איראן וחלש מול עזה - שישים את המפתחות"

שר המורשת עמיחי אליהו תקף היום (שלישי) את הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב: "הרמטכ"ל טועה ומטעה. אם הוא גיבור מול איראן והחות'ים וחלש מול עזה אנחנו צריכים לשקול את המשך דרכו".

האזינו לריאיון המלא בכאן רשת ב

"אם הוא לא יודע להביא את הנצחון שישים את המפתחות", אמר אליהו. "בדיוק כמו שהיו גנרלים במלחמת העולם השנייה שרצו לחתום הסכם שלום עם היטלר והחלישו את המורל של העם בניצחון. אולי מה שאמרה השרה סטרוק נכון".

על הסכנה לחיי חטופים במהלך הצבאי לכיבוש עזה, אמר אליהו: "אנחנו במלחמה. ובמלחמה יש סיכונים, בשביל לנצח לוקחים סיכונים". אליהו הוסיף: "אנחנו לא יכולים לדשדש, אנחנו לא יכולים להמשיך ולמרוח את המלחמה הזאת".

השר הביע תמיכה בממשל צבאי בעזה וקרא להחלת ריבונות ישראלית: "מה שטוב פה בתל אביב, שהייתה כפר ערבי, טוב יהיה גם בעזה". להערכתו של השר, יישארו בעזה כמיליון תושבים לאחר "הגירה מרצון של תושבי הרצועה".

אליהו תקף את בג”ץ על החלטתו להוציא צו על תנאי נגד פיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, וקרא להתעלם מההחלטה. "בג"ץ בשנתיים האחרונות לוקח לעצמו סמכויות שהוא לא קיבל. דורס את הסמכויות של הציבור. אני חושב שאני מייצג הרבה יותר ציבור ממה שמייצגת גלי בהרב-מיארה".

השר הסביר שלדעתו הממשלה הייתה צריכה למנות יועץ משפטי חדש מייד לאחר הפיטורים: "לא יכול להיות שידרשו מאיתנו לקחת אחריות ולא יתנו לנו את הסמכות לעשות את הדברים. אי אפשר לעבוד ככה במדינה דמוקרטית".