ועדת חקירה מטעם האו"ם האשימה את ישראל ברצח עם

בדוח בן 72 עמודים האשימה הוועדה, שפועלת באופן עצמאי, כי ישראל מבצעת רצח עם במלחמה בעזה. בין ה"הוכחות" - אמירות של ראש הממשלה נתניהו. במשרד החוץ תקפו: "דוח שמסתמך על שקרים של חמאס, וחובר על ידי שליחי חמאס הידועים בעמדות אנטישמיות"

ועדת חקירה עצמאית מטעם האו"ם קבעה היום (שלישי) כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה וכי בכירים ישראלים בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו הסיתו למעשים הללו.

בדוח שאורכו 72 עמודים הציגה הוועדה דוגמאות למעשים לכאורה לביסוס הטענה וציינה בין היתר את היקף ההרג, חסימת סיוע הומניטרי, עקירת תושבים והרס של מרפאת פוריות. "רצח עם מתרחש בעזה", אמר נאבי פילאי שעומד בראש הוועדה לחקירת השטחים הפלסטיניים. "האחריות לפשעים המזוויעים הללו היא על הרשויות הישראליות בדרגים הגבוהים ביותר, שניהלו קמפיין רצחני במשך שנתיים כמעט עם כוונה להשמיד את הקבוצה הפלסטינית בעזה".

במשרד החוץ הישראלי תקפו את הדוח בטענה שה"ממצאים" שהוצגו בו שקריים, וקראו לביטול הוועדה. "שלושה אנשים המשמשים כשליחי חמאס, הידועים לשמצה בעמדותיהם האנטישמיות הגלויות, והצהרותיהם המחרידות על יהודים גונו ברחבי העולם - פרסמו היום דוח מזויף נוסף על עזה שמסתמך כולו על שקרים של חמאס, שכובסו וחוזרו על עצמם על ידי אחרים".

"המצאות אלו כבר הופרכו ביסודיות, כולל במחקר אקדמי עצמאי ומעמיק של BESA, שהפריך כל טענה שקרית בנוגע לרצח עם. מיותר לציין ששלושת המחברים לא עשו שום ניסיון להתייחס לממצאים הברורים של המחקר. בניגוד מוחלט לשקרים בדוח, חמאס הוא הצד שניסה לבצע רצח עם בישראל - רצח 1,200 איש, אנס נשים, שרף משפחות בחיים, והצהיר בגלוי על מטרתו להרוג כל יהודי".

בישראל סירבו לשתף פעולה עם הוועדה בטענה שהיא מחזיקה בדעה קדומה על ישראל. מדובר בגוף עצמאי, שלא מייצג באופן רשמי את האו"ם - שלא השתמש עד כה באופן רשמי במונח "רצח עם" כדי לתאר את פעולותיה של ישראל בעזה, בצל לחצים שמופעלים עליו לעשות זאת.

הוועדה הוקמה כחלק מאמנת האו"ם בנושא רצח עם, שמגדירה רצח עם כפשעים שבוצעו "מתוך כוונה להשמיד, באופן מלא או חלקי, קבוצה אתנית, לאומית, גזעית או דתית", ומונה חמישה קריטריונים להגדרה. לפי מחברי הדוח, ישראל עומדת בארבעה מהם: הרג, פציעה פיזית או נפשית קשה, פגיעה מכוונת בתשתיות שנועדו להשמיד את הפלסטינים באופן חלקי או מלא, צעדים שנועדו למנוע לידות".

בחודש מרץ פרסמה ועדה מטעם האו"ם דוח שמאשים את ישראל ב"אלימות מינית כשיטת מלחמה". לטענת מחברי הדוח, ישראל ביצעה רצח עם נגד הפלסטינים והשתמשה באלימות מינית כלפי תושבי עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. במשלחת הישראלית למוסדות האו"ם בז'נבה הכחישו את הטענות הבלתי נתפסות של הוועדה, וטענו כי ממצאי הדוח בלתי מבוססים, מוטים וחסרי אמינות.