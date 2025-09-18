כאן רשת ב'

השר זוהר: "גם אם אוריך שגה - זה לא יהפוך אותו לאויב ישראל"

השר זוהר: "גם אם אוריך שגה - לא יהפוך אותו לאויב ישראל"
"ייתכן שאוריך עשה מעשה פחות מוסרי, אבל הוא לא עבר עבירה פלילית", אמר הבוקר שר התרבות והספורט בריאיון בתוכנית "קובן את אסנהיים"
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
שר התרבות מיקי זוהר, מאי 2025
שר התרבות מיקי זוהר, מאי 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס הבוקר (חמישי) בריאיון בתוכנית "קובן את אסנהיים" בכאן רשת ב', לפרשת הקשר בין לשכת נתניהו לממשלת קטר.

האזינו לריאיון המלא עם השר מיקי זוהר בכאן רשת ב

"יונתן אוריך לא עבר עבירה פלילית", אמר השר זוהר בריאיון לגילי כהן ועמרי אסנהיים. "ייתכן שעשה מעשה פחות מוסרי, אבל הוא לא עבר עבירה פלילית. ואני יודע שיונתן אוריך נאמן למדינת ישראל, לערכי מדינת ישראל ואוהב את מדינת ישראל. אני מכיר אותו שנים ואני יכול להגיד לכם שהוא פטריוט אמיתי".

"אני חושב שגם אם אוריך עשה שגיאה כזו או אחרת ויצא לו לעבוד עם קטר תמורת תשלום, זה לא יהפוך אותו לא לאויב ישראל ולא למי שפועל נגד מדינת ישראל", הוסיף השר זוהר. "ודי עם כל הדמגוגיה הזו, אני לא קונה אותה. יונתן אוריך אוהב את מדינת ישראל, ימשיך לתמוך במדינת ישראל, גם אם הוא לא עובר לכם טוב בגרון. ואני לא מקבל את התיאוריה שיונתן אוריך בגד בישראל. אני לא מוכן לקבל אותה, היא שקרית והיא לא נכונה".

בשבוע שעבר דחה נשיא בית משפט השלום בראשון לציון מנחם מזרחי את בקשת המשטרה להאריך ב-60 ימים את הרחקתו של יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה. נציג המשטרה אמר בדיון כי אוריך ביצע פעמיים עבירות פליליות שיש בהן כדי לפגוע בביטחון המדינה, ולכן יש חשש שחזרתו ללשכת ראש הממשלה תהיה מסוכנת לעתיד. המשטרה ערערה על החלטת השופט.

עוד בנושא

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, דצמבר 2024

בשל זכיית הסרט "הים": השר זוהר ישלול את תקציב פרס אופיר

יונתן אוריך, ארכיון

המשטרה ביקשה להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה ל-30 יום

תגיות |
בחירת העורכת
  • העשירייה
    אתם הצבעתם: אלה השירים שעשו לכם את השנה | המצעד השנתי
  • מדונה
    התגעגעתם? מדונה בבשורה שתשמח את המעריצים
  • האם השכולה
    "ידעתי שתגיע הדפיקה בדלת": בנה של נאווה נפל בח'אן יונס
  • משבר ההייטק בישראל
    פחות סטרט-אפים, יותר אקזיטים: איפה עומד ההייטק הישראלי?
  • "פריצת דרך טכנולוגית עולמית": גיים-צ'יינג'ר? מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה
    תשנה את שדה הקרב: מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה

אולי יעניין אותך