השר זוהר: "גם אם אוריך שגה - זה לא יהפוך אותו לאויב ישראל"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס הבוקר (חמישי) בריאיון בתוכנית "קובן את אסנהיים" בכאן רשת ב', לפרשת הקשר בין לשכת נתניהו לממשלת קטר.

האזינו לריאיון המלא עם השר מיקי זוהר בכאן רשת ב

"יונתן אוריך לא עבר עבירה פלילית", אמר השר זוהר בריאיון לגילי כהן ועמרי אסנהיים. "ייתכן שעשה מעשה פחות מוסרי, אבל הוא לא עבר עבירה פלילית. ואני יודע שיונתן אוריך נאמן למדינת ישראל, לערכי מדינת ישראל ואוהב את מדינת ישראל. אני מכיר אותו שנים ואני יכול להגיד לכם שהוא פטריוט אמיתי".

"אני חושב שגם אם אוריך עשה שגיאה כזו או אחרת ויצא לו לעבוד עם קטר תמורת תשלום, זה לא יהפוך אותו לא לאויב ישראל ולא למי שפועל נגד מדינת ישראל", הוסיף השר זוהר. "ודי עם כל הדמגוגיה הזו, אני לא קונה אותה. יונתן אוריך אוהב את מדינת ישראל, ימשיך לתמוך במדינת ישראל, גם אם הוא לא עובר לכם טוב בגרון. ואני לא מקבל את התיאוריה שיונתן אוריך בגד בישראל. אני לא מוכן לקבל אותה, היא שקרית והיא לא נכונה".

בשבוע שעבר דחה נשיא בית משפט השלום בראשון לציון מנחם מזרחי את בקשת המשטרה להאריך ב-60 ימים את הרחקתו של יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה. נציג המשטרה אמר בדיון כי אוריך ביצע פעמיים עבירות פליליות שיש בהן כדי לפגוע בביטחון המדינה, ולכן יש חשש שחזרתו ללשכת ראש הממשלה תהיה מסוכנת לעתיד. המשטרה ערערה על החלטת השופט.