המשטרה ביקשה להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה ל-30 יום
יועצו של בנימין נתניהו חשוד כי לבש מדי צה"ל "ללא הרשאה" במהלך דיונים והתייעצויות בבסיס הקריה באוקטובר 2023
יונתן אוריך, ארכיון צילום: יונתן שאול, פלאש 90

המשטרה הגישה היום (שני) בקשה להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה ל-30 ימים נוספים, זאת בעקבות חשד חדש המיוחס לו - "לבישת מדי צה"ל ללא הרשאה".

על פי הטענות, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף בדיונים והתייעצויות בבסיס הקריה בחודש אוקטובר 2023, כשהוא לבוש במדי צה"ל, אך לא היה מגויס בצו 8 או שירת במילואים באותה התקופה.

עורכי דינו של אוריך מסרו: "הניסיון למנוע החזרה לעבודתו אצל ראש הממשלה לא יצלח. קשה להאמין שהמשטרה הרחיקה עד לחוק השיפוט הצבאי והעלתה מהאוב כתבת רכילות ישנה מלפני שנתיים".

נגד אוריך, מהחשודים המרכזיים בפרשת "קטרגייט", נטען כי קיבל כ-18 אלף דולר בחודש במשך כשנתיים, בעבור פרויקט "לייטהאוס" - שמטרתו קידום תדמיתה של קטר ברחבי העולם ובפרט בקהילות יהודיות. המסר העיקרי של הקמפיין הוא הצגת המדינה שנתפסת בעולם כמדינה תומכת טרור, ככזו המשכינה שלום. בין היתר באמצעות שימוש ברשתות אווטרים (דמויות וירטואליות) ברשתות חברתיות.

תגיות |
