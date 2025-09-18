דיווח: סיפוח יו"ש עשוי להביא לצמצום יחסי האמירויות עם ישראל

איחוד האמירויות מאותתת לישראל כי סיפוח בגדה המערבית עלול לפגוע ישירות בהסכמי אברהם וביחסים הדיפלומטיים שנבנו מאז 2020 • על פי גורמים רשמיים ודיפלומטים באמירויות, צעד כזה עשוי להביא לשנמוך היחסים ואף להחזרת השגריר מתל אביב - אך לא לניתוק מלא

איחוד האמירויות הערביות עשויה לשנמך את היחסים עם ישראל אם ממשלת נתניהו תספח את הגדה המערבית, כך מסרה היום (חמישי) סוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים באיחוד האמירויות. על פי הדיווח, באיחוד האמירויות עשויים לזמן חזרה את השגריר מישראל אך הנסיכות אינה שוקלת ניתוק מלא של היחסים.

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות כי התיאום הביטחוני בין ישראל למצרים, ירדן ואיחוד האמירויות מתנהל כרגיל, למרות הגינויים בעקבות ניסיון חיסול בכירי חמאס בקטר. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי למרות החשש שהתעורר אחרי התקיפה ופסגת החירום הערבית בעקבותיה, "היחסים הביטחוניים והתיאום עם שלוש המדינות מתנהל כרגיל. הן מבינות שהקשר האסטרטגי-ביטחוני עם ישראל יאפשר להן להשפיע על המתרחש בעזה ורוצות להישאר שחקן משמעותי".

מוקדם יותר החודש תדרכה לנה נוסייבה, בכירה במשרד החוץ של איחוד האמירויות, מספר כלי תקשורת בין-לאומיים כי מהלכי סיפול בגדה המערבית יערערו את הסכמי אברהם. "אי אפשר לתת לקיצוניים להכתיב את המדיניות", לשון המסר שביקשה להעביר לממשלה בישראל.

בתוך כך, דיפלומט אמירתי אמר לכאן חדשות בעילום שם כי אם ישראל מעוניינת ביחסים עם מדינות במזרח התיכון, סיפוח הוא מהלך שגוי שיפגע בוודאות ביחסים בין ישראל לאמירויות. "סיפוח הוא לא הנתיב הנכון", אמר.