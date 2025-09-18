המחוזי קיבל את ערעור המשטרה: אוריך יורחק מלשכת רה"מ ל-60 יום

השופט עמית מיכלס הפך פעם נוספת את החלטת השופט מנחם מזרחי והרחיק את יועצו של רה"מ מלשכתו למשך חודשיים, שבהם גם יחול עליו איסור עיסוק

שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכלס קיבל הערב (חמישי) את ערעור המשטרה וקבע כי יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, יורחק מלשכתו למשך 60 יום. בנוסף, השופט הטיל על אוריך איסור עיסוק למשך אותה התקופה. בכך הפך למעשה השופט מיכלס את החלטתו של השופט מנחם מזרחי.

בשבוע שעבר ביקשה המשטרה להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה ל-30 ימים נוספים בעקבות חשד חדש שיוחס לו בדבר לבישת מדי צה"ל ללא הרשאה.

על פי הטענות, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף בדיונים והתייעצויות בבסיס הקריה בחודש אוקטובר 2023, כשהוא לבוש במדי צה"ל, אך לא היה מגויס בצו 8 או שירת במילואים באותה התקופה.

עמית חדד ונועה מילשטיין, עורכי דינו של אוריך, מסרו אז: "הניסיון למנוע החזרה לעבודתו אצל ראש הממשלה לא יצלח. קשה להאמין שהמשטרה הרחיקה עד לחוק השיפוט הצבאי והעלתה מהאוב כתבת רכילות ישנה מלפני שנתיים".

בריאיון לכאן רשת ב' הבוקר התייחס שר התרבות מיקי זוהר לפרשת קטרגייט שבה חשוד אוריך ואמר כי "ייתכן שעשה מעשה פחות מוסרי, אבל הוא לא עבר עבירה פלילית. אני יודע שיונתן אוריך נאמן למדינת ישראל, לערכי מדינת ישראל ואוהב את מדינת ישראל. אני מכיר אותו שנים ואני יכול להגיד לכם שהוא פטריוט אמיתי".

"אני חושב שגם אם אוריך עשה שגיאה כזו או אחרת ויצא לו לעבוד עם קטר תמורת תשלום, זה לא יהפוך אותו לא לאויב ישראל ולא למי שפועל נגד מדינת ישראל", הוסיף השר זוהר. "יונתן אוריך אוהב את מדינת ישראל, ימשיך לתמוך במדינת ישראל, גם אם הוא לא עובר לכם טוב בגרון. ואני לא מקבל את התיאוריה שיונתן אוריך בגד בישראל. אני לא מוכן לקבל אותה, היא שקרית והיא לא נכונה".