נתניהו האשים את בן גביר בהדלפות מהקבינט וקבע: אקבל החלטות בפורום אחר

ראש הממשלה האשים את השר לביטחון לאומי בהדלפות מישיבת הקבינט וקבע כי יקבל את ההחלטות על ביקור הצלב האדום בבתי הכלא הביטחוניים "בפורום אחר"
במהלך ישיבת הקבינט, ראש הממשלה בנימין נתניהו האשים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בהדלפות מהקבינט, כך פרסם היום (שישי) כתבנו מיכאל שמש. 

במהלך הפגישה, נתניהו קם והאשים את בן גביר בהדלפות: "ראיתי לפני הקבינט ותוך כדי הישיבה תדרוכים בערוץ 7 בישראל היום ובמקומות נוספים על מי בעד ומי נגד ההחלטה על ביקורי הצלב האדום בבתי הכלא (הביטחוניים). אני לא מתנהל ככה - הסעיף הזה יורד מסדר היום. אקבל את ההחלטות בפורום אחר".

בן גביר הגיב להאשמות שהפנה נגדו רה"מ: אתה מדבר איתי על תדרוכים? אתם מתדרכים נגד הצבא והצבא מתדרך נגדכם כל השבוע.

המל"ל, השייך למשרד ראש הממשלה, מסר כי נתניהו "הסיר אמש את הנושא מסדר היום אחרי שביקר בחריפות את ההדלפות המגמתיות שמקרון במשרד לביטחון לאומי. ראש הממשלה הבהיר כי הנושא ידון בפורום שממנו אין הדלפות". 

