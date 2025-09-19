השרה גולן על החקירות: "מרעיבים נשים ומונעים מאבות לראות את משפחותיהם"

השרה לשוויון חברתי כתבה פוסט שבו האשימה את מערכת אכיפת החוק בהתעללות בחשודים, "שכל חטאם הוא הקשר שלהם אליי". אימה של השרה נחקרה היום בחשד לקבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים

השרה מאי גולן פרסמה היום (שישי) פוסט ברשתות החברתיות, שבו הגיבה לחקירות מקורביה במשטרה. זאת, זמן קצר אחרי סיום חקירתה של אימה רימונה.

"‏עוצרים אבות ומונעים מהם לראות את משפחתם או לקבל ייעוץ מעורכי דינם, לוחצים ומאיימים עליהם רק בשל קרבתם אלי, מרעיבים נשים בהיריון, מונעים טיפולים רפואיים, מתעלמים מהחוק וממשיכים להתעלל למרות שאין על מה גם לפי דעת של שופט, וכמובן לקינוח גם חוקרים קשישה בת 80 עם מצב בריאותי רעוע", כתבה גולן.

"מתעללים באנשים שכל חטאם הוא הקשר שלהם אליי", הוסיפה. השקר וההתנכלות החולנית לא תנצח את עם ישראל הטוב לעולם. לא בהנדוס התודעה החולני של תעשיית התשקורת ולא בניסיונות להלך אימים של כנופיית עבריינים בחסות החוק".

אימה של השרה, רימונה, חזרה היום לחקירה בלהב 433 לאחר שעזבה אותה אתמול אחרי שנמשכה רק כשעה במסגרתה שמרה על זכות השתיקה. גורם המעורב בחקירה אמר לכאן חדשות: "פעם אחת היינו נחמדים, הפעם זה אצלנו ללא התניות". החשד נגדה האם הוא מעורבות בעבירות של קבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים.

מוקדם יותר היום התקשר עו"ד עמית חדד לחוקרי להב כדי לעדכנם שאימה של השרה גולן תגיע לחקירה שוב. מי שהביאה אותה לחקירה היא השרה מאי גולן. עם תחילת חקירתה שהחלה לפני כרבע שעה האמא ציינה שלא הרגישה טוב אתמול.

אתמול נחקרה רימונה במשרדי יחידת להב 433 בלוד, אך החקירה הסתיימה לפני מיצויה, לאחר שהשרה מילטה את אימה מתחנת המשטרה בעת שיצאה לשירותים.

לאחר התקרית, מטעם השרה גולן נמסר כי "לאחר כשעה של חקירה, (רימונה) הייתה נסערת ורעדה בכל חלקי גופה, והשרה גולן לקחה אותה באופן מיידי לביתה להתאושש והזמינה לה רופא. כל טענה אחרת היא שקר מוחלט. צוות מד"א שבדק את רימונה בביתה, קבע כי לחץ הדם שלה עלה עקב סטרס עמוק, ושעליה להימנע מעוד התקפי לחץ כאלה שמסכנים את בריאותה הרעועה".