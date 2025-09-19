בדיון בקבינט שעסק בין היתר בניסיון החיסול הכושל בבירת קטר, מתחה רגב ביקורת מרומזת על שב"כ • ראש המוסד ענה: "אנחנו היינו מביאים את אותה התוצאה"

העקיצה של רגב לשב"כ אחרי הפעולה בקטר: "יש גם הצלחות?"

השרה מירי רגב התייחסה בישיבת הקבינט אמש לניסיון החיסול הכושל בבירת קטר לפני כעשרה ימים, ועקצה את שב"כ על הפעולה. הציטוטים פורסמו היום (שישי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'.

בדיון בקבינט שעסק בפעולה בקטר תהתה השרה רגב "למה שב"כ עשה את זה ולא המוסד?". ממלא מקומו של ראש שב"כ י' הסביר: "בין היתר, אנחנו מטפלים בחמאס חוץ. יש הרבה הצלחות, למשל כמו סאלח ערורי בלבנון, אבל יש גם כישלונות. עדיין מתחקרים מה קרה שם".

רגב עקצה: "השאלה אם יש גם הצלחות". ראש המוסד דדי ברנע התערב להגנת שב"כ ואמר: "אנחנו היינו מביאים את אותה התוצאה". משב"כ נמסר: לא מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים.