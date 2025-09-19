פרסום ראשון

העקיצה של רגב לשב"כ אחרי הפעולה בקטר: "יש גם הצלחות?"

בדיון בקבינט שעסק בין היתר בניסיון החיסול הכושל בבירת קטר, מתחה רגב ביקורת מרומזת על שב"כ • ראש המוסד ענה: "אנחנו היינו מביאים את אותה התוצאה"
מחבר מיכאל שמש
השרה מירי רגב, בחודש שעבר
השרה מירי רגב, בחודש שעבר צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

השרה מירי רגב התייחסה בישיבת הקבינט אמש לניסיון החיסול הכושל בבירת קטר לפני כעשרה ימים, ועקצה את שב"כ על הפעולה. הציטוטים פורסמו היום (שישי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'.

בדיון בקבינט שעסק בפעולה בקטר תהתה השרה רגב "למה שב"כ עשה את זה ולא המוסד?". ממלא מקומו של ראש שב"כ י' הסביר: "בין היתר, אנחנו מטפלים בחמאס חוץ. יש הרבה הצלחות, למשל כמו סאלח ערורי בלבנון, אבל יש גם כישלונות. עדיין מתחקרים מה קרה שם".

רגב עקצה: "השאלה אם יש גם הצלחות". ראש המוסד דדי ברנע התערב להגנת שב"כ ואמר: "אנחנו היינו מביאים את אותה התוצאה". משב"כ נמסר: לא מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים.

בכיר חמאס ראזי חמד, שהיה מיעדי התקיפה בדוחה, הופיע אתמול פומבית לראשונה מאז ניסיון החיסול, בריאיון לאל-ג'זירה. בתחילת השבוע הופיע פומבית גם טאהר אל-נונו, יועצו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שנטען על פי דיווחים שגם הוא נכח בזירת התקיפה. בריאיון באל ג'זירה התייחס אל-נונו לעסקת החטופים ואמר כי: "הסגנון הישראל של המשא ומתן לא יהיה מתאים בתקופה קרובה".

