לאחר שנטען שנכח בזירת התקיפה בדוחה: בכיר חמאס התראיין בטלוויזיה

טהאר א-נונו, יועצו של חליל אל-חיה, התראיין באל ג'זירה והתייחס לפגיעה במגעים לעסקה לאחר התקיפה הישראלית בקטר: "הסגנון הישן של המו"מ לא יהיה מתאים לתקופה הקרובה"

יועצו של מנהיג צוות המו"מ של חמאס חליל אל-חיה, טאהר א-נונו, שנטען כי היה מבכירי חמאס שנכחו במפקדת הארגון בקטר בזמן שהותקפה על ידי ישראל בשבוע שעבר, הופיע הערב (ראשון) בטלוויזיה לראשונה מאז ניסיון החיסול, והתראיין לערוץ אל-ג'זירה.

א-נונו, מהבכירים היחידים שנראו פומבית לאחר התקיפה, אמר שהוא אינו מצפה לדבר חדש מצד ישראל בשלב זה: "נתניהו שיגר את טיליו ואת פצצות המטוסים שלו על כל הניסיונות שהיו להשבת השבויים ולהפסקת אש".

בכיר חמאס הוסיף ב"מסר ישיר לנתניהו" כי "אנחנו לא נתאמץ יותר מאשר נתניהו למען השבויים שלו. לא נתאמץ יותר מאשר נתניהו על חיי השבויים הישראלים בידי ההתנגדות הפלסטינית". לדבריו, "ההתנהגות של נתניהו משמעותה שלא אכפת לו מחיי השבויים של ההתנגדות, ושאין להם משמעות עבורו".

עוד אמר א-נונו: "אנחנו חושבים שהסגנון הישן של המו"מ שהיה נהוג לפני המתקפה הזו, לא יוכל להיות מתאים בתקופה הקרובה. נתניהו לא מתעניין בסוגיית השבויים ולא רציני בנוגע לשום הצעה שהועברה אלינו עד עכשיו".