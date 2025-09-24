חמאס יסכים? טראמפ ומדינות ערב יכריזו על מתווה להפסקת אש

מקורות המעורים במשא ומתן אומרים כי ההצעה האמריקנית כוללת את עקרונות סיום המלחמה כפי שאושרו בידי ישראל. בתקשורת הערבית דווח על "תוכנית שלום" הכוללת את עצירת המלחמה בעזה למשך 20 יום, שלאחריהם חמאס ימסור את החטופים ומדינות ערביות ואסלאמיות תקבלנה את ניהול הרצועה לתקופה של שלוש שנים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכנן להכריז יחד עם מדינות ערב על מתווה להפסקת אש - אך ספק אם חמאס יסכים לו. כך פורסם היום (רביעי) מהדורת כאן חדשות.

גורמים המעורים בשיחות המשא ומתן אמרו כי ההכרזה האמריקנית כוללת את עקרונות סיום המלחמה שאושרו על ידי ישראל - כמו שחרור כל החטופים וסיום שלטון חמאס בעזה. מקורות המעורים בנושא הוסיפו כי הפערים בין הצדדים לא גדולים מאוד, ושיש להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי בהובלת המתווכות מצרים וקטר, שכבר הצליחו בעבר להביא להסכמות.

עצירת הלחימה ל-20 יום ושלטון ערבי-אסלאמי ברצועה במשך שלוש שנים

מוקדם יותר דיווחו בתקשורת הערבית כי על פי מקור דיפלומטי מערבי, טראמפ הציע "תוכנית שלום" הכוללת את עצירת המלחמה בעזה למשך 20 יום, שלאחריהם חמאס ימסור את החטופים ומדינות ערביות ואסלאמיות תקבלנה את ניהול הרצועה למשך שלוש שנים. במהלך התקופה יהיה שלטון פלסטיני ללא השתתפות חמאס.

לפי הדיווח, המדינות הערביות הנוגעות בדבר הביעו הסכמה לתוכנית בפגישה עם טראמפ, "ממתינים לשמוע את עמדת ישראל וחמאס". יש לציין כי לדיווח זה אין אישור מכל מקור אחר.

בערוץ אל-ערביה הסעודי דווח כי ההכרזה על התוכנית האמריקנית צפויה להתרחש היום. על פי הדיווח, התוכנית כוללת את סיום המלחמה, שחרור החטופים, נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מעזה והכנסה של הסיוע ההומניטרי דרך המוסדות הביו-לאומיים.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה לארצות הברית, שם ינאם ביום שישי בעצרת האו"ם בניו-יורק. נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום שני ולאחר מכן ישוב ארצה.

פוליטיקו: טראמפ הבטיח שהוא לא יאפשר לישראל לספח את יו"ש

הנשיא דונלד טראמפ הבטיח למנהיגי מדינות ערב במהלך פגישה ביום שלישי כי לא יאפשר לראש הממשלה נתניהו לספח את הגדה המערבית, כך על פי שישה מקורות המעורים בנושא. שניים מאותם מקורות, אמרו שטראמפ היה נחרץ בנושא ושהנשיא הבטיח שישראל לא תורשה לספח את הגדה המערבית, הנשלטת על ידי הרשות הפלסטינית, ולא על ידי חמאס.



מקור נוסף המעורה בשיחות ציין כי למרות הבטחתו של טראמפ, הפסקת אש לסיום המלחמה רחוקה מלהיות מושגת. שני מקורות נוספים המעורים בנושא אמרו כי טראמפ וצוותו הציגו מסמך-לבן, המתאר את תוכנית הממשל לסיום המלחמה, כולל הבטחת הסיפוח ופרטים נוספים כגון ממשל וביטחון לאחר המלחמה.