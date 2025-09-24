בכיר חמאס: "ההכרות בפלסטין מיוחסת ל-7 באוקטובר"

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן אמר כי "חמאס לא מעביר מסרים מאז ניסיון החיסול בקטר; ההכרות בפלסטין צעד קטן - מצפים לסיום המלחמה"
בכיר חמאס אוסאמה חמדאן הגדיר היום (רביעי) את גל ההכרות במדינה פלסטינית כ"צעד בכיוון הנכון, גם אם הדבר התבצע באיחור רב". בריאיון לערוץ אל-מיאדין, חמדאן ייחס את ההכרות ל"מבצע טופאן אל-אקצא" (הכינוי של חמאס למתקפת 7 באוקטובר).

"ההיכרות הללו הן צעד קטן בלבד, מכיוון שאנו מצפים לצעדים מעשיים, ובראשם סיום המלחמה בעזה", אמר חמדאן. הוא קרא למדינות שהכירו בפלסטין שלא להסתפק בהצהרות אלא "לנקוט בצעדים מעשיים ובראשם הפסקת ייצוא הנשק לישראל והשעיית הקשרים הכלכליים והמדיניים עימה".

חמדאן הודיע כי מאז ניסיון החיסול של הנהגת חמאס בקטר, "הארגון אינו מעביר מסרים בעניין סיום המלחמה, לא לנשיא ארצות הברית ולא לאף אחד זולתו". לטענתו, "בוצעה תוקפנות כלפי מדינה ריבונית, קטר, ששימשה כמתווכת".

הוא האשים את האמריקנים שמנסים "למחזר מסרים קודמים והצעות חדשות כדי לשוות כאילו מתקיים משא ומתן, כל זאת במטרה לחפות על ההרג בעזה". חמדאן טען כי ארצות הברית הייתה "שותפה מלאה" לתקיפה ה"פושעת" בקטר.

חמדאן גם תקף את נאום טראמפ באו”ם, בטענה שהוא "צופה בכל דבר בעולם, אך לא רואה את ההרג ההמוני המתבצע בעזה, אלא נוזף במדינות אירופה על כך שרכשו נפט מרוסיה".

