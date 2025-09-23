לאחר נאום טראמפ: מאמץ אמריקני לחדש את התיווך הקטרי במו"מ

לאחר נאום טראמפ: מאמץ אמריקני לחדש את התיווך של קטר

לאחר נאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצרת האו"ם, האמריקנים מנסים לחדש את התיווך הקטרי בנושא החטופים. כך פורסם הערב (שלישי) בכאן חדשות. על רקע הדברים טראמפ נפגש הערב עם מנהיגי מדינות ערביות, ובסיום הפגישה אמר: "הייתה פגישה נהדרת עם מנהיגים נהדרים".

הציר הקטרי לא עובד מאז התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בדוחה, אך השליח האמריקני סטיב וויטקוף מנסה לשכנע את הקטרים לחזור ולקחת חלק פעיל במשא ומתן.

בנאומו בעצרת האו"ם הערב הטיל נשיא ארצות הברית על חמאס את האחריות לקיפאון במשא ומתן. הוא קרא לשחרור מידי של החטופים והפסקת המלחמה בעזה.

מנהיגים ממדינות ערב ייפגשו הערב עם טראמפ ויציגו לו דרישה לשילוב נציגות של הרשות הפלסטינית בניהול עזה ביום שאחרי@nathanguttman #חדשותהחג@refkeren11 pic.twitter.com/mmQBSx3a6s — כאן חדשות (@kann_news) September 23, 2025

עם זאת, למרות המאמצים האמריקנים, אמיר קטר תמים בן חמד אל תאני, מתח הערב ביקורת קשה על ישראל בנאומו בעצרת האו"ם. לדבריו: "התוקפנות הזו היא לא הזכות לפגוע בטרוריסטים בכל מקום אשר יהיו כפי שטוען נתניהו, אלא פגיעה במדינה מתווכת שפותרת סכסוכים בדרכי שלום וכבר שנתיים פועלת במאמצים רבים על מנת לעצור את המלחמה בעזה".

הערב צפוי טראמפ לפגוש שורה של מנהיגים ממדינות ערב, בשולי עצרת האו"ם. המנהיגים צפויים לדרוש כי תהיה נציגות של הרשות הפלסטינית בניהול רצועת עזה ביום שאחרי.



טראמפ ומקרון בשולי עצרת האו"ם, AP

עוד טרם הפגישה עם מנהיגי ערב נפגש טראמפ עם נשיא צרפת מקרון ונזף בו על ההכרזה על מדינה פלסטינית. "אסור לעשות זאת, צריך לזכות את 7 באוקטובר". מקרון השיב: "איש לא שכח, אך מה ישראל השיגה בשנתיים של מלחמה".