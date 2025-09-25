בצל הלחץ האמריקני: התקרבות בעמדות בין ישראל לחמאס

מקורות המעורים בתמונת המצב במגעים לסיום המלחמה מתארים התקרבות מסוימת בין ישראל ובין חמאס בסוגיות שקשורות לשחרור החטופים - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. לפי כמה גורמים, הן בדרג המקצועי והן בדרג הפוליטי, חמאס מביע נכונות לנהל משא ומתן בעת הנוכחית.

השיחות בנוגע להסכם לסיום המלחמה מתנהלות כעת בהובלת ארצות הברית, כאשר סוגיית שחרור החטופים היא רק נדבך אחד בין שלל סוגיות שנידונות. התוכנית הזו יכולה לייצר לחץ נוסף על חמאס, אך יהיה צורך במשא ומתן מול הארגון כדי להביא להסכם לשחרור חטופים. לפי גורמי מקצוע, המעורבות הקטרית היא קריטית למגעים בנושא.

אמש פורסם במהדורה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכנן להכריז יחד עם מדינות ערב על מתווה להפסקת אש בעזה, אך ספק אם חמאס יסכים לו.

גורמים המעורים בשיחות המשא ומתן אמרו כי ההכרזה האמריקנית כוללת את עקרונות סיום המלחמה שאושרו על ידי ישראל - כמו שחרור כל החטופים וסיום שלטון חמאס בעזה. מקורות המעורים בנושא הוסיפו כי הפערים בין הצדדים לא גדולים מאוד, ושיש להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי בהובלת המתווכות מצרים וקטר, שכבר הצליחו בעבר להביא להסכמות.

בתקשורת הערבית דיוחו כי על פי מקור דיפלומטי מערבי, טראמפ הציע "תוכנית שלום" הכוללת את עצירת המלחמה בעזה למשך 20 יום, שלאחריהם חמאס ימסור את החטופים ומדינות ערביות ואסלאמיות תקבלנה את ניהול הרצועה למשך שלוש שנים. במהלך התקופה יהיה שלטון פלסטיני ללא השתתפות חמאס.

לפי הדיווח, המדינות הערביות הנוגעות בדבר הביעו הסכמה לתוכנית בפגישה עם טראמפ ונציגיהן אמרו כי הם "ממתינים לשמוע את עמדת ישראל וחמאס". יש לציין כי לדיווח זה אין אישור מכל מקור אחר.